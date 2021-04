Se descubre el motivo de la ausencia de Pilar Rubio en 'El Hormiguero': ya tiene sustituto

Este martes, se ha anunciado que Sergio Ramos, futbolista del Real Madrid C.F., ha dado positivo en coronavirus. A pesar de haber dado positivo, el resto del equipo ha dado negativo, ya que el andaluz está de baja por una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda desde hace varias semanas. Es por esto por lo que el resto del equipo se encuentra bien y el deportista deberá confinarse hasta que se recupere.

Esta noticia ha resultado ser muy importante para 'El Hormiguero'. Esto se debe a que Ramos es marido de Pilar Rubio, habitual colaboradora del formato, y mantiene una estrecha relación con Pablo Motos. Ambos comenzaron su bonita amistad a raíz de la incorporación de Rubio en la plantilla del programa de antena 3. Desde entonces, según ha contado ellos mismos, suelen verse cada 15 días y pasan las vacaciones juntos.

Como consecuencia, la noche del martes, Pilar Rubio tuvo que ausentarse del espacio de las hormigas. Después de comunicar el positivo de Ramos, tanto ella como sus hijos deben empezar cuarentena preventiva que dictan las autoridades sanitarias. En un principio, la colaboradora se ausentará durante las dos próximas semanas al haber estado en contacto con un positivo en coronavirus, siempre y cuando de negativo en la PCR.

Aunque es una de las colaboradoras habituales y no falta ni una sola noche, dado que cuenta con dos secciones, no ha podido asistir. Rubio protagoniza una sección dedicada a los retos que le propone Motos y otra a las últimas tendencias de moda, la que tocaba presentar esta noche.

El sustituto de Pilar Rubio

El reto que Rubio había estado ensayando ha sido aplazado, mientras que su espacio dedicado a la moda ha sido cedido al Monaguillo. El humorista será el sustituto de la comunicadora hasta que pueda volver al plató. A pesar de ello, el cómico no se ha ceñido a lo que suele hacer Rubio y ha presentado una sección con su toque personal. El Monaguillo ha llevado la última moda en Japón.

"Pero no le copies la sección de Pilar Rubio para arreglar lo tuyo", le dijo Motos al ver de que iba su sección. "Pero ella no trae de Japón. Ella trae tendencias de moda de cerca", se justificó el colaborador. A pesar del desastroso comienzo, tanto el Monaguillo como Motos y el invitado, Goyo Jiménez, han terminando desfilando en el plató entre las risas del público.

A raíz del positivo del futbolista, finalmente, el espacio de Antena 3 solo ha contado con una baja. En un principio, se dudó de la presencia de Pablo Motos dada su estrecha relación con Ramos. "Cada 15 días, con mi amigo Pablo Motos, quedamos, y, aunque quedamos habitualmente porque tenemos muy buena relación, los domingos decidimos no cenar, pero merendamos dos cuencos de chocolate con churros. Y eso es así", contó el deportista en una entrevista con Ibai Llanos para su canal de Twitch.

No obstante, parece que los amigos no se han visto en los últimos días, lo que ha permitido que Motos no tenga que hacer cuarentena preventiva y pueda seguir poniéndose al frente del programa de Antena 3.