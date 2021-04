Las consecuencias para 'El Hormiguero' de la amistad de Pablo Motos y Sergio Ramos

Este martes, se ha anunciado que Sergio Ramos, futbolista del Real Madrid C.F., ha dado positivo en coronavirus. A pesar de haber dado positivo, el resto del equipo ha dado negativo, ya que el andaluz está de baja por una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda desde hace varias semanas. Como consecuencia, el resto del equipo se encuentra bien y el deportista deberá confinarse hasta que se recupere.

Esta noticia ha resultado ser muy importante para 'El Hormiguero'. Esto se debe a que Ramos es marido de Pilar Rubio, habitual colaboradora del formato, y mantiene una estrecha relación con Pablo Motos. Ambos comenzaron su bonita amistad a raíz de la incoporación de Rubio en la plantilla del programa de antena 3. Desde entonces, según ha contado ellos mismos, suelen verse cada 15 días y pasan las vacaciones juntos.

Así lo contó el propio futbolista en una entrevista con Ibai Llanos para su canal de Twitch. "Cada 15 días, con mi amigo Pablo Motos, quedamos, y, aunque quedamos habitualmente porque tenemos muy buena relación, los domingos decidimos no cenar, pero merendamos dos cuencos de chocolate con churros. Y eso es así", confesó Ramos, dejando claro que suelen verse a menudo.

Como consecuencia, el positivo por coronavirus del futbolista podría provocar, de nuevo, la ausencia de Pablo Motos al frente del espacio de las hormigas. Si Motos y Ramos han tenido contacto en los últimos días, el conductor del espacio de Antena 3 tendría que volver a aislarse durante diez días a pesar de haber pasado ya el coronavirus, para evitar un posible contagio a otras personas. De esta manera, la amsitad entre ambos podría afectar de lleno a 'El Hormiguero'.

De la misma manera, Pilar Rubio deberá someterse a la cuarentena junto a su marido de o no positivo en coronavirus. Por este motivo, el formato podría contar con dos bajas en las próximas semanas.

Pablo Motos dio positivo en coronavirus

El pasado mes de febrero, Pablo Motos tuvo que ausentarse por primera vez de 'El Hormiguero' al dar positivo por coronavirus. Como consecuencia, Nuria Roca, habitual colaboradora del programa,tuvo que sustituir a su compañero hasta que se recuperase y cogió las riendas del programa de las hormigas.

"Estoy encerrado y no puedo más porque no he podido salir a la calle para nada, tengo que estar los 10 días aquí. He pensado mucho y después de pasar el coronavirus querría dar un consejo con todas mis fuerzas, aunque no es la primera vez que lo doy", subrayó el presentador con un rostro de ilusión tras confirmarse su regreso al plató de Atresmedia.

Durante su intervención, de unos seis minutos, de duración, Pablo Motos repasó algunos de los momentos más complicados de su confinamiento, explicando que en algunas ocasiones ha tenido que ser muy consciente de la situación para no caer en el aburrimiento y habituar a tu cuerpo a tener fuerza de voluntad: "¿Por qué no tienes fuerza de voluntad? A tu cerebro no le gusta que cambies nada porque eso le haría cambiar también a él. Cuando tú quieres cambiar algo, tu cerebro lucha, y esto es literal, contra ti buscando tus puntos débiles. Eso hace que siempre tengas una excusa para no hacer el cambio. Si sabes que eso es parte de un proceso, y haces eso durante cuatro semanas, el cambio se convierte en una costumbre".