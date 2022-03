Del bofetón de Will Smith al error de 'La La Land': los momentos más escandalosos de la historia de los Oscar

Hace 94 años desde que se celebra la gala de los Oscar, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas concede un premio a los mejores actores del año repartidos en diferentes categorías. Ya son muchos años desde que este gran evento se celebra, por lo que no hay gala que se libre de algún momento tenso, divertido o embarazoso. Esta madrugada, no ha podido ser menos y las redes sociales se inundaron de comentarios acerca de los episodios más llamativos de las noche, donde el claro protagonista ha sido Will Smith.

Después de tres años sin presentador y una edición que no lograba recuperar su esencia como consecuencia del coronavirus, la ceremonia de este 2022 se presentaba como una inauguración de la vuelta a la normalidad. Es por esto por lo que los Oscar quisieron volver por todo lo alto conChris Rock como presentador y grandes números musicales, destacando el arranque de Beyoncé con la interpretación 'Be alive', su canción para 'El método Williams'. De esta manera, los productores Will Packer y Shayla Cowan se comprometieron a ofrecer un espacio más ágil de lo habitual para intentar solventar el mínimo histórico de audiencia de 2021. Con lo que no contaban, aparentemente, es que también contarían con un espectáculo en directo.

Este momento se dio cuando, de pronto, Will Smith se levantaba de su asiento y se subía al escenario para dar un puñetazo a Chris Rock en pleno directo. El comediante estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas al ver que el actor nominado perdía la paciencia. "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión", decía el presentador, intentando quitar hierro al asunto.

A raíz de esto, las redes sociales se han llenado de comentarios y muchos son los que aseguran que se trata de una broma que ya estaba pactada entre ambos, pero lo cierto es que hay detalles que indican lo contrario. Y es que tras el puñetazo, Smith se ha sentado de nuevo en el lugar donde se encontraba y ha dicho en varias ocasiones "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca".





Todo lo que ocurrió en la última parte de la gala quedó eclipsado por este incidente que confundió a los espectadores. Sin embargo, ese enfrentamiento no se quedó ahí y, poco después, Smith volvió a subir al escenario para disculparse: "Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados; este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio". "El amor te hace cometer locuras", zanjaba el actor. Sin duda, este ha sido el gran momento de la gala de este año, ya que ha dado mucho que hablar y ha abierto un debate al poner en duda si la agresión fue real o no.

No obstante, no es la primera vez que se vive un momento de este estilo en pleno directo de la gala de los Oscar. Incluso en otras ocasiones, las alfombras rojas también han sido muy polémicas, ya que muchos utilizan sus vistosos estilismos de forma reivindicativa. Gracias a internet, todos estos momentos están guardados en nuestras memorias, ya que, aunque actualmente la gala ha sido acaparada por Will Smith, todas estas situaciones de la historia de los premios colapsaron los medios de comunicación de sus respectivos años.

La confusión de Frank Capra (1934)

Frank Capra logró hacerse con tres estatuillas por mejor dirección durante su larga trayectoria profesional, además de varias nominaciones. Sin embargo, el año antes de su primer Óscar, pasó un embarazoso momento que recordó en su propia autobiografía. En la sexta edición de los premios, el actor Will Rogers fue el encargado de entregar la estatuilla de mejor dirección y, en vez de decir el nombre completo del ganador, se dirigió directamente con el nombre de Frank: "Sube aquí a recogerla, Frank".

Frank Capra también estaba entre los nominados por 'Dama por un día', por lo que se levantó de su asiento con intención de subir al escenrio al haber escuchado su nombre como ganador. Sin emargo, él no era el Frank elegido, sino Frank Lloyd por 'Cabalgata'. Como consecuencia, Capra tuvo que darse la vuelta hacia su asiento, mientras aguantaba las miradas de los presentes.









El interminable discurso de Greer Garson (1942)

Un momento muy llamativo de estas galas son los discursos de agradecimiento, dado que algunos destacan por el humor o por ser demasiado extensos. Este fue el caso de Greer Garson cuando ganó el premio a Mejor actriz protagonista por 'La señora Miniver'. La actriz acaparó el escenario durante cinco minutos y medio para que no se le olvidase citar a nadie durante los agradecimientos. Garson dio las gracias a todos sus compañeros, su familia, incluida la política y la nación. Además, según la crónica de The Washington Post en la época, una vez que terminó con sus agradecimientos, la actriz comenzó a divagar sobre lo injustos y arbitrarios que son los premios como el que acababa de ganar.









El fugaz agradecimiento de Gloria Grahame (1953)

En cambio, hay otros discursos que brillas por su rápidez. Gloria Grahame protagonizó uno de los agradecimientos más cortar de la historia. La actriz se subió al escenario para recoger la estatuilla de mejor actriz de reparto por 'Cautivos del mal' y apenas se detuvo frente al micrófono. La actriz dio un gracias genérico y volvió a ocupar su asiento. Este momento llamó mucho la atención, por lo que no tardaron en salir rumores al respecto. Muchos culparon al alcohol de la brevedad de la actriz. Sin embargo, recogió el premio con gran destreza para la brevedad del momento.





El rechazo de George C. Scott (1971)

A lo largo de la historia de estos premios, algunos actores se han negado a recibir el Oscar al posicionarse en contra de los que significan estos premios y al negarse a entrar en una competición. George C. Scott siempre se mostró en contra de estos premios y renunció a su nominación en varias ocasiones. El actor ya había renunciado a su nominación por 'El buscavidas', cuando rechazó directamente un premio.

Antes de darse este momento, el actor ya había renunciado a su nominación. Sin embargo, fue galardonado como Mejor actor protagonista por 'Patton'. Como cada año, Scott no estaba presente en la gala, por lo que fue Frank McCarthy quien recogió la estatuilla en su nombre. A pesar de ello, Scott insistió en que no la quería porque "no estaba compitiendo contra ningún otro actor". De hecho, a la mañana siguiente, devolvió la estatuilla a la Academia.









Marlon Brando rechaza el premio (1973)

Marlon Brando siguió el ejemplo de George C. Scott. En la 45ª edición de los premios, Marlon Brando rechazó el premio a Mejor actor protagonista por meterse en la piel de Vito Corleone en 'El padrino'. Brando ni si quiera acudió a la ceremonia. Pero, a diferencia de Scott, en su lugar, por si era premiado, pidió a una representante de los pueblos nativos norteamericanos, Sacheen Littlefeather, que acudiera en su nombre. La mujer dio un emotivo discurso sobre la discriminación en Hollywood enfundada en un vestido tradicional apache.









Desnudo sobre el escenario (1974)

David Niven tuvo que enfrentarse a un llamativo momento mientras estaba sobre el escenario para dar uno de los galardones. Mientras estaba presentando a Elizabeth Taylor, el actor fue sorprendido de pronto por Robert Opel, quien apareció tras él completamente desnudo. Niven, se quedó completamente descolocado y no dudó en lanzar una clara pulla a quien les acababa de interrumpir: "¿No les parece fascinante que probablamente la única forma de hacer reír que tenga este hombre sea enseñarnos sus menudencias?", dijo antes de seguir con la gala.





Jack Palance demuestra su forma física (1992)

Jack Palance se hizo con el Oscar a Mejor actor de reparto a sus 73 años por 'Cowboys de ciudad'. El actor recibió su merecido reconocimiento a una elevada edad, por lo que quiso hacer de la recogida del galardón un momento para recordar en la historia de la ceremonia. Cuando Palance subió al escenario a recoger la estatuilla, quiso demostrar su gran estado físico a pesar de haber superado los 70 años. De pronto, el actor comenzó a hacer flexiones con una sola mano sobre el suelo.









El mal trago de Martin Scorsese y Robert De Niro (1999)

Martin Scorsese y Robert De Niro fueron los encargados de dar el Oscar Honorífico de este año y lo que suele ser todo un honor para los presentadores, se convirtió en un incómodo momento que vivir sobre el escenario. Elia Kazan fue el elegido al ser autor de obras maestras como 'Un tranvía llamado deseo', 'La ley del silencio' o 'Al este del Edén'.

No obstante, también es recordado en la industria por ser un reconocido delator de compañeros de profesión ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Como consecuencia, Scorsese y De Niro no sabían como reaccionar al ver como al nombrar a Kazan, parte del patio de butacas aplaudían y el resto se negaban en señal de protesta.









El beso de Adrien Brody a Halle Berry (2003)

Adrien Brody ganó el Oscar de mejor actor por su interpretación en 'El pianista'. Al subir al escenario a recoger su galardón, el actor se encontraba totalmente ilusionado, por lo que celebró su triunfo agarrando por la cintura y besando Halle Berry, quien fue la encargada de darle el premio al haber sido la ganadora del premio de Mejor actriz el año anterior.

La actriz no frenó a su compañera, pero demostró que la reacción de Brody le había pillado por sorpresa, mostrando así un beso forzado. "Quizás no te habían dicho que esto iba incluido en la bolsa de regalos que nos dan", le decía el actor a Berry. Este momento causó un gran revuelo, ya que muchos señalaron esta escena como una agresión sexual por parte de Brody a la intérprete al obligarla a participar el beso y mantener la compostura ante su inesperado beso.









El mensaje de Michael Moore a George W. Bush (2003)

Además de incómodos momentos sobre el escenario, en esta gala también ha habido hueco para reivindicaciones políticas. El documentalista Michael Moore subió al escenrio para recoger su premio a Mejor documental por 'Bowling for Columbie'. Aprovechando que tenía la atención de los espectadores, el premiado lanzó un mensaje a George W. Bush sobre el envío de armas de destrucción masiva.









La caída de Jennifer Lawrence (2013)

Los Oscars son una noche en la que, además de talento, la moda brilla durante la alfombra roja. Como consecuencia, suelen lucir trajes muy llamativos, con grandes volantes o tacones muy altos que dificultan a los actores mantenerse erguidos con elegancia, aunque lo logran año tras año. No obstante, Jennifer Lawrence protagonizó un embarazoso momento cuando se tropezó con su vestido.

Cuando se dirigía al escenario a recoger su primer Oscar a Mejor actriz por su papel protagonista en 'El lado bueno de las cosas', la actriz se tropezaba por las escaleras y, de forma inmediata, se tapaba la cara en señal de vergüenza. Sin embargo, con la gracia que le caracteriza, se levantó de inmediato con la ayuda de compañero de reparto Bradley Cooper.









Confusión por la película ganadora (2017)

Una de las anécdotas más recordadas y llamativas fue en 2017. Durante toda la noche, hubo una gran expectación por 'La La Land' y 'Moonlight', ya que fueron las películas que recibieron más nominaciones. Ambas fueron premiadas, por lo que no sorprendió cuando se anunció 'La La Land' como ganadora a 'Mejor película'.

Sin embargo, cuando ya estaban sobre el escenario con la estatuilla en mano todo el equipo de producción y el reparto protagonista, aparentemente emocionados, se anunció que se habían intercambiado los papeles y se habían confundido al nombrar el ganador. 'Moonlight' fue la verdadera galardonada, por lo que todos tuvieron que devolver la estatuilla y ocupar de nuevo sus asientos para dejar paso a sus compañeros.