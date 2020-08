La sorprendente defensa de Quique Peinado a Díaz Ayuso: “Me parece injusta la crítica"

La imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras descansaba tranquilamente en la terraza exterior de una local de la localidad cacereña de Losar de la Vera donde pasa unos días de vacaciones, continúa siendo objeto de debate.

Críticas a Díaz Ayuso por su foto de vacaciones “a dos horas de Mardrid”

La publicación de dicha imagen por el diario El Plural, donde se informaba que Díaz Ayuso estaba “sin mascarilla” y “mientras Madrid continúa su escalada de casos de coronavirus”, generó una enorme polémica en las redes sociales, donde la popular volvió a ser tendencia en España durante bastantes horas.

Como era de esperar, las críticas y los ataques a Díaz Ayuso no tardaron en llegar, por lo que ésta, no dudó en defenderse, con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde indicaba: “Una Mahou en un bar de carretera, con mi coche, con mi presupuesto familiar, a 2 horas de Madrid. Donde esté un buen palacio pagado por todos los ciudadanos, a horas de Falcon, que se quite todo”.

Contundente respuesta de la dirigente madrileña, ante estas nuevas críticas a otro de sus movimientos, en este caso de tipo estrictamente personal y donde hace alusión a las vacaciones que el presidente del Ejecutivo está teniendo en La Mareta, en Lanzarote, una residencia oficial que fue regalada por el Rey Hussein a Juan Carlos I en 1989, y que éste último cedió a Patrimonio Nacional.

Una Mahou en un bar de carretera, con mi coche, con mi presupuesto familiar, a 2 horas de Madrid.



Donde esté un buen palacio pagado por todos los ciudadanos, a horas de Falcon, que se quite todo.



Perdón por no ser socialista. https://t.co/o8kYiyNkQn — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 11, 2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid concluía su mensaje, pidiendo “perdón por no ser socialista”, con un evidente tono irónico. Una respuesta que se convirtió también en viral.

La sorprendente defensa de Quique Peinado a Díaz Ayuso

Con el paso de las horas, muchos son los comentarios que continuamos pudiendo leer sobre esta nueva polémica sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la cual le ha salido un inesperado defensor, el conocido periodista y presentador Quique Peinado, al que podemos ver en espacios como ‘Zapeando’ de La Sexta.

Peinado ha salido en defensa de la presidenta madrileña, asegurando que le "parece muy injusta la crítica a Díaz Ayuso por estar de vacaciones (cerca) y porque le hayan hecho una foto en una terraza sin mascarilla (que nos la pueden hacer a todos)”.

Pues venga, lo voy a decir: me parece muy injusta la crítica a Díaz Ayuso por estar de vacaciones (cerca) y porque le hayan hecho una foto en una terraza sin mascarilla (que nos la pueden hacer a todos).



Vamos, es la misma mierda que hacérselo a Fernando Simón surfeando. — Quique Peinado (@quiquepeinado) August 11, 2020

Eso así, el conocido presentador ha asegurado que lo que le ha ocurrido a la popular “es la misma mierda que hacérselo a Fernando Simón surfeando”, dando así también su punto de vista sobre otra de las imágenes que más han revolucionado las redes sociales en las últimas semanas, la del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad pasando unos días de descanso en la costa portuguesa, donde fue a practicar surf y fue pillado en una imagen también sin mascarilla mientras esperaba para recoger una tabla.

También te puede interesar: