Chenoa, Bisbal, Verónica y el resto de 'triunfitos' lloran la muerte de Alex con dolor: "No me lo puedo creer"

El cantante Álex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo (OT), ha fallecido a los 39 años de edad tras sufrir a última hora del martes un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), donde residía actualmente.

El fallecimiento de Casademunt ha sido confirmado esta madrugada por su agencia de representación Telegenia, que en un mensaje en Twitter ha señalado: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".

Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona) el 30 de junio de 1981, Alejandro Casademunt González ejercía de técnico de electrodomésticos cuando, tras ver un anuncio, se apuntó a la primera edición del concurso de Operación Triunfo, emitido entre 2001 y 2002 con gran éxito por Televisión Española, y en el que quedó en décimo lugar.

En este popular concurso de talentos coincidió con otros artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez o David Bustamante, con quien grabó el popular tema "Dos hombres y un destino". Al finalizar el concurso formó parte del grupo Fórmula Abierta, junto a los también concursantes Geno, Javián y Mireia, que publicaron el disco "Aún hay más", que incluía el hit "Te quiero más".

Unainesperada muerte que ha dejado devastados a sus compañeros en 'Operación Triunfo' que, al conocer la triste noticia, no han dudado en mostrar su dolor:

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad.