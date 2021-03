La madre de Álex Casademunt habla por primera vez tras la muerte de su hijo: "Estoy muy enfadada"

El pasado 3 de marzo, el cantante Álex Casademunt perdió la vida en un accidente de tráfico en la localidad catalana de Mataró. Casademunt, que saltó a la fama con su participación en la primera edición de Operación Triunfo (OT), ha muerto a los 39 años, lo que ha resultado ser un "shock" tanto para sus seres queridos como para sus seguidores.

El fallecimiento de Casademunt fue confirmado la madrugada del miércoles por su agencia de representación Telegenia, que en un mensaje en Twitter ha señalado: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".​

Como consecuencia de su inesperada pérdida, la mayoría de sus compañeros de 'Operación Triunfo' se encontraban devastados y se trasladaron a Barcelona para dar su pésame a la familia y despedirse de su amigo. En el tanatorio, la familia seguía sin dar crédito y estaban completamente hundidos.

Durante estas semanas, su compañeros del talent han acaparados los medios de comunicación y las redes sociales para recordar a su amigo. Sin embargo, sus familiares no han querido pronunciarse demasiado. A pesar de ello, este lunes, en 'Juntos', el programa de Telemadrid, Rosa, madre de Casademunt, concedió su primera entrevista. Antes de hablar cómo se encuentra la familia, José Luis Vidal y María Gracia dieron paso a un vídeo como homenaje al cantante, donde se recordaba cuando el fallecido trabajó como presentador 'Hoy por ti', junto a Nieves Herrero.

"No había un solo momento en el que no estuviera sonriendo o de broma", comenzaba diciendo Vidal. "Ya de pequeño cogió una guitarra de madera en la sala de actos y cantó una canción de Cómplices y salió hasta en el periódico de Mataró porque la noticia caló, tenía unas tablas, una magia brutal", recordaba Rosa.

En relación a su popular participación en 'Operación Triunfo', la madre de Casademunt aseguró que todos los compañeros del talent quieren mucho a su hijo, por lo que entendía que no todos hubiesen podido acudir al tanatorio. "Todos, sin excepción, un 12. No un 10, un 12", insistió ella.

"Se ha ido de una manera muy tonta"

La presentadora del espacio sacó el tema de la pequeña Bruna y opinó que parecía ser una "mini Álex". "Esta tarde me la han traído a casa y pobreta. Es una niña inteligente. Siempre que ha venido a casa era 'su papá, su papá'. Y hoy que no ha venido no ha nombrado a su padre, simplemente cuando ha marchado, que era de noche, ha mirado a una estrella. Su madre la llevó al psicólogo y le dijo que cuando viera una estrella que le cantase a su papá y ha dicho: 'mira, el papa'. Y se ha puesto a cantar", contaba su abuela emocionada.

También manifestó cómo se sentía al haber perdido a su hijo. Rosa contó que estos últimos meses habían estado viviendo juntos. "Era un niño que tenía un cascabel en el cuello y entraba en casa y lo escuchabas", recordaba. "Àlex ha vivido casi 14 años en Madrid, él amaba Madrid. Siempre nos decía que tenía pensamientos de, cuando Bruna fuera un poco mayor, regresar a Madrid", confesó.

Al recordar todos estos momentos junto a su hijo, Rosa se mostró muy emocionada, interrumpida por las lágrimas, y confesó estar "muy enfadada" con Álex Casademunt por irse tan pronto: "Estoy muy enfadada porque se ha ido de una manera muy tonta. Por ir rápido".