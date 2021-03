El tierno recuerdo de la hija de Álex Casademunt a su padre: "Ahí está papá"

Dos semanas después, la muerte del cantante Álex Casademunt sigue consternando a sus seguidores. Su familia intenta asumir este duro trago de la mejor manera posible, pero los recuerdos que ha dejado el joven catalán son imborrables.

Álex Casademunt falleció a los 39 años al chocar frontalmente el turismo que conducía con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros y que en ese momento pasaba por un puente sobre la ronda de Mataró (C-32).

Al funeral por Álex acudieron la mayoría de sus compañeros de OT, como David Bustamante, David Bisbal, Manu Tenorio, Javián, Verónica Romero, Geno Machado, Rosa López, Gisela y Nuria Fergó. A la salida del funeral, el hermano de Álex, Joan, se dirigió a los medios de comunicación para agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido la familia y dedicó unas sentidas palabras a su hermano. "Es el momento más duro de mi vida y la de muchos de mi familia (...) Álex estaría muy orgulloso de ver todo esto", dijo Joan, a lo que añadió visiblemente emocionado: "Una parte de mí está muerta".

El mayor de los esfuerzos de la familia se centra ahora en la pequeña Bruna, la hija de tres años que tenía Álex y con la que mantenía una conexión muy especial. Rosa, madre del extriunfito, ha hablado esta semana por primera vez en un medio de comunicación tras el fallecimiento de su hijo y lo hizo para el programa de "Telemadrid Juntos". En su testimonio se demuestra el momento tan amargo que está viviendo la familia, pero también la esperanza que hay detrás de esta tragedia. En el programa, Rosa relató una anécdota muy especial junto a la niña. "Hoy me la han traído y no ha preguntado por su papá", ha contado. Algo relevante, ya que había sido la primera vez en la que la pequeña no ha hecho referencia al cantante de forma directa. Sin embargo, según el relato de Rosa, "al salir y ver una estrella, ha dicho:'ahí está papá', y se ha puesto a cantar". Un gesto que ha emocionado a toda la familia y que les ha unido más fuerte que nunca.

BRUNA, LA NIÑA DE LOS OJOS DE ÁLEX CASADEMUNT

Bruna es, sin duda, el vivo reflejo de Álex, rubia con ojos enormes y expresivos. Algo de lo que siempre había presumido el artista. De hecho, sus últimas publicaciones en las redes sociales son sobre su pequeña, una mostrando lo que ha credido y otra comparando sus parecidos. ''Mi trozo De vida'', escribía Álex en su última publicación en referencia a la menor. ''Treinta años después'', añadía en la siguiente, donde se puede ver lo mucho que se parecían ambos.

La pequeña Bruna nació fruto de su relación con Laia, la chica con la que compartió su vida hace más de dos años. Desde entonces, Àlex no dejó de compartir en sus redes sociales la devoción que siente por su pequeña. Bruna ha sido su vida entera su motor, su tiempo mejor invertido. Y no ha tenido ningún reparo en gritarlo a los cuatro vientos. Un amor que sobrepasa los límites y que le convirtió en un hombre nuevo. ''Es la cosa más hermosa que jamás pude tener”, escribió nada más nacer.

