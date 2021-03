Javián se sincera y habla sobre las polémicas de Álex Casademunt con Bustamante y Juan Camus: "Perdóname"

El pasado miércoles, 3 de marzo, el cantante Álex Casademunt perdió la vida en un accidente de tráfico en la localidad catalana de Mataró. Casademunt, que saltó a la fama con su participación en la primera edición de Operación Triunfo, ha muerto a los 39 años, lo que ha resultado ser un "shock" tanto para sus seres queridos como para sus seguidores.

El fallecimiento de Casademunt fue confirmado la madrugada del miércoles por su agencia de representación Telegenia, que en un mensaje en Twitter ha señalado: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".​

Como consecuencia, la mayoría de sus compañeros de 'Operación Triunfo' se trasladaron a Barcelona para dar su pésame a la familia y despedirse de su amigo. Todos los triunfitos han manifestado su dolor a través de sus redes sociales y, algunos, en los medios de comunicación. Este fue el caso de Javián, quien acudió a 'Sálvame' para hablar de su amigo fallecido.

Durante más de 20 años, Javián y Álex han sido más que amigos, dado que se consideraban hermanos, incluso se llamaban así entre ellos. Tal y como contó el cantante en el programa de Telecinco, aunque siempre ha utilizado mucho el término 'hermano', solo le llegaba cuando se lo decía Álex. "Yo lo amaba sin condición, sin criticarle, sin juzgarle", se sinceraba Javián tras reconocer que lo que más le gustaba de él era su "macarrería": "En 80 vidas que viva, yo no voy a poder vivir lo que ha vivido él".

Le conoció en el casting de OT, cuando le vio deseó que no le hablara porque no le cayó bien. Sin embargo, le pidió pilas para su walkman y su amistad empezó: "Llevo sus calcetines, una camiseta que me regaló, el móvil… era muy importante en mi vida".

Tras recordarle con mucha añoranza y una sonrisa, los colaboradores del programa quisieron saber más sobre las polémicas que Casademunt protagonizó con David Bustamante y Juan Camus. En primer lugar, el artista habló de Bustamante. Casademunt y el ex marido de Paula Echevarría triunfaron en su paso por el talent con su dúo de 'Dos hombres y un destino', por lo que Bustamante la quiso versionar. Ante esto, Javián desmintió que esto le supusiera un problema a Casademunt: "David le había ofrecido algo muy bonito y no se ha podido cumplir".

Javián responde a Juan Camus

Por otro lado, un día después de lamentar su muerte, Juan Camus dedicó un polémico mensaje a Casademunt: "Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Alex, para que se vaya en paz y tranquilo, en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle".

Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Alex para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle DEP��❤️ — Juan Camus��️‍�� (@juancamus) March 4, 2021

Respecto a esto, Javián cree que fue una publicación "incorrecta": "Más que decir 'lo perdono', debería decir 'perdóname'", aseguró, dejando claro que no creía que su "hermano" tuviese que pedir perdón a Camus por nada.

Antes de finalizar la entrevista, el cantante confesó que sus compañeros de 'Operación Triunfo' no querían que fuese a 'Sálvame' a hablar de su compañero por el tipo de formato que es. No obstante, ha aclarado que le "respetan" y que, antes de confirmar su entrevista, pidió permiso al hermano de Casademunt, quien no tuvo problema: "A ellos no les parece bien que venga, sí me respetan, a mí no me importa".