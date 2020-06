David Bustamante dice basta y estalla en las redes sociales por varias críticas contra su carrera

El cantante cántabro David Bustamante ha dicho basta y ha estallado contra todas las críticas que ha recibido a través de las redes sociales. En las últimas horas, el concursante de la primera edición de Operación Triunfo ha comunicado que en los próximos días volverá a retomar muchos proyectos, tanto musicales como televisivos, que tuvo que aplazar o suspender por el confinamiento provocado por el impacto del coronavirus en nuestro país.

El enfado de David Bustamante con alguno de sus seguidores

Tras publicar una fotografía en la que anunciaba esta noticia, algunos usuarios de Instagram han decidido arremeter contra él, unos comportamientos que han provocado que borre esta publicación y haya decidido subir un vídeo respondiendo a todos sus 'haters' en los siguientes términos: "Acababa de subir una foto, pero al final la he quitado, porque el comentario, por lo visto, ha sido desafortunado para algunos, y para evitarme problema subo este vídeo. Pero os voy a decir una cosita antes de que corte este vídeo. Voy a hacer un programa de televisión, estoy deseando trabajar, tengo las mismas ganas y la necesidad que todos, pero algunos utilizáis las redes sociales para atacar a los que no tienen absolutamente nada que ver con vuestros problemas. Mirad donde está el foco. Si os gusta la música, si os gusta el contenido que generamos seguidnos, y si no iros a tomaros un café".

Las redes sociales son un gran escaparate para muchos artistas y muchos famosos y también una forma muy directa de poder estar en contacto con sus seguidores más fieles. Pero, por desgracia, muchas veces este efecto se vuelve en contra y las críticas destacan más que los mensajes positivos. Son varios los famosos que han denunciado estos comportamientos y que también han publicado algún mensaje o vídeo denunciando estas conductas. Un de ellos fue el cocinero Dabiz Muñoz, que en la recta final del pasado año decidió denunciar, a través de su cuenta oficial de Instagram, varios comentarios que ciertos usuarios había hecho a su chica, Cristina Pedroche, llegando incluso a citar a la Policía en Instagram para que tomasen algún tipo de medida contundente contra estos actos.

Las ganas de volver de Bustamante

El artista de San Vicente de la Barquera ha decidido poner un muro a las críticas y por eso ha querido publicar este vídeo, que ha despertado el aplauso de sus seguidores más fieles ante la contundente respuesta que ha querido pronunciar contra las críticas que ha recibido en sus perfiles oficiales. Seguro que todos sus seguidores están deseando que todo esto pase y puedan volver a disfrutar de la música de Bustamante, tanto en las redes sociales como encima de los escenarios.

También te puede interesar

Paula Echevarría y David Bustamante, juntos por el Día de Reyes

David Bustamante causa indignación tras cancelar un concierto minutos antes de salir