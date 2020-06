El detalle comunista en el 'look' de Jorge Javier con el que se ha presentado en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez protagonizó junto con Belén Esteban uno de los momentos de mayor tensión de la temporada televisiva. La conversación acabó entrando en los siempre conflictivos terrenos políticos y el presentador acabó dando voces a una colaboradora a la que muchos vieron como la perjudicada de las decisiones del que es el presentador del espacio.

“No sigas por ahí porque no te hago la entrevista”



“Aquí no hay variedad de opiniones”



“Estoy harto de tu discursito”@jjaviervazquez, el dictador chavista de @DeluxeSabado#BelenEstebanpic.twitter.com/N1qYz0NpeP — Alex Sanz ������ (@alexsanz_95) June 20, 2020

Tras su arduo conflicto en 'Sábado Deluxe', hoy han vuelto a verse las caras. La gestión política de la crisis del coronavirus se convertía en el tema base para replicarse duramente. Vázquez no compartía los argumentos que le planteaba "La Princesa del Pueblo" y las referencias personales acabaron por pasar factura.

La situación fue tan crítica que el presentador llegó a abandonar el plató de televisión. Una de las declaraciones previas a que Jorge Javier Vázquez abandonase el plató fue la siguiente: "Me han escrito para decirme que has dejado de ser la Princesa del Pueblo para ser una Cayetana. Tu intervención me ha parecido un rollazo. No uses ese discurso barato". Inmediatamente después, Vázquez abandonaba el programa.

Para tratar de calmar las aguas, a este reencuentro le han llamado 'Cumbre por la Paz' de Sálvame. Con Lydia Lozano como mediadora, han intentado poner sobre la mesa todas las problemáticas que quedaron pendientes de resolución.

La política ha estado muy presente en el plató de Sálvame esta tarde con el trasfondo que se respiraba en cada esquina: el alto al fuego definitivo entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

Vázquez ha asegurado que "no podemos darle voz al fascismo en este programa". Las alusiones políticas continúan y también ha tenido duras palabras para otros colaboradores del espacio. "Me parece terrible que en nuestro país se le dé voz a determinadas facciones políticas", aseguraba Jorge Javier Vázquez.

Y continuaba muy férreo al respecto, contundente en su premisa: "Voy a intentar por todos los medios que el fascismo no tenga cabida aquí".

Respecto al reconocido apelativo que tiene Belén Esteban como 'La Princesa del Pueblo', Vázquez ha indicado que "la Princesa del Pueblo no vive en Paracuellos, no cena con Pablo Alborán ni cerra una discoteca por su cumpleaños", sentenciaba el presentador de 'Sálvame' y una de las figuras más importantes de Mediaset. Poco después, el conductor de 'Sálvame' hacía referencia a su propia vida personal y en la cómoda posición económica en la que se encontraba como una forma de dar a entender a Esteban que él se encuentra en su misma situación.

El atuendo de Jorge Javier Vázquez que no ha pasado desapercibido

El mítico presentador ha aparecido en el plató vestido como el dictador norcoreano Kim Jong-un. Una forma de responder a las críticas que recibía Vázquez en redes sociales, con imágenes en las que se le comparaba con él. Jorge Javier trataba así de restarle importancia a esos comentarios recurriendo al humor. Y todo en el siguiente contexto: muchos usuarios le acusaron de tener poca profesionalidad, ya que él era el responsable de conducir el programa y finalmente abandonó el plató sin acabar su trabajo.

Este se ha convertido en uno de los cientos de detalles que se han podido vislumbrar en el plató y que está dando mucho que hablar entre los seguidores del programa que ya permanece en activo más de 10 años.