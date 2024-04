La operación '14.000 hijos de Calero', en marcha en Cartagena para recibir al Alcorcón

Se va acercando el sábado y el ambiente futbolero crece en la ciudad. Es complicado, pero todo el mundo habla de llenar el estadio Cartagonova, porque el Efesé tiene una final ante el Alcorcón. "Es el momento", "Si no es ahora, cuándo va a ser", comentan los aficionados en las redes y en esas tertulias improvisadas en la calle o en los bares. Hay ilusión y nervios, porque todos los equipos implicados siguen vivos.

La operación 'los 14.000 hijos de Calero' está en marcha para llenar el Cartagonova ante el equipo de Nafti. Se avecina una peli de terror para los implicados en una lucha sin cuartel. Cuando Calero dijo que tenía 23 hijos en el plantel, los aficionados dijeron que ellos también lo son. Pues en el Cartagonova caben 13.745 hijos de Calero para meter presión a un rival directo. El sábado a las 21.00 horas es un buen horario para hacer que el recinto sea una caldera y se supere la mejor entrada de la campaña que fue de 11.862 ante el Elche. El club ha puesto promoción y las peñas animan para jugar verdaderamente con 12 jugadores.





Los peñistas viven todavía de forma especial el fútbol. Están siendo un factor anímico clave en los desplazamientos, pero en casa saben que no pueden fallar. Hay 24 peñas y unos 2.400 peñistas, que quieren abarrotar las gradas. Vamos, que lo tienen claro. "Hay que llenar el Cartagonova, porque los de abajo no fallan tampoco y cualquier tropiezo nos mete otra vez en problemas. Efesé Siempre", indica Antonio Conesa, presidente de la Peña cartagenerista "Paco Gómez".

Hay mil razones para poner el cartel de 'no hay billetes'

Mil no, pero unas cuantas claras nos aporta Pencho Angosto, presidente de la peña Efesé. "Porque nuestros jugadores se lo merecen. Porque nuestro entrenador quiere que la afición seamos el jugador número 12 y porque hemos luchado mucho para estar donde estamos y no podemos rendirnos. Tenemos oportunidad de consolidarnos en la categoría de plata del fútbol español". Tiene más. "Porque no hay mejor plan para este sábado en Cartagena, que después de estar en las cruces de mayo, ir al Cartagonova a apoyar a nuestro equipo". Sabe que no hacen falta motivos porque el motivo son los colores y porque "Cartagena nunca se rinde". Recuerda que en diciembre nadie creía en la salvación y "ahora la estamos tocando con la punta de los dedos y apoyando al equipo este sábado, lo tendremos casi conseguido".

Zahira Brau, presidenta de la Curva Vickers, también se apunta. "El Cartagonova siempre tiene que estar lleno. Todos hemos luchado muchísimo para poder disfrutar de fútbol profesional y ahora que lo tenemos, no tiene que quedar un asiento vacío y menos en días como este. Llevamos una temporada de sufrimiento que no se nos va a olvidar nunca. Hace unos meses estábamos casi desahuciados por completo, pero a base de creer y de un equipo más afición unidos, estamos más vivos que nunca y la permanencia está a solo un pasito".

Tiene hasta el plan. "Este sábado todos al Cartagonova con otro bocadillo de mortadela de media barra, porque si todos nos dejamos la voz de nuevo, celebraremos dentro de muy poco que seguimos en Segunda División".









El milagro de Calero y la plantilla

Todos valoran la trayectoria que están llevando en el segundo tramo de la campaña Calero y los suyos. Han sumado 30 puntos para la esperanza y los aficionados quieren devolver el esfuerzo con sus cánticos y su ilusión desde el graderío. Hay comunión total. Así lo quiere Carlos Rodríguez, de las peña Squadra albinegra. "Poco más se puede hacer, porque el equipo está en una racha increíble y la ilusión se ha apoderado de la ciudad. El club ha puesto una buena promoción y llama a la gente que estaba reacia, que ahora piensan solo en que llegue el fin de semana para ir al campo". Pide también que haya recibimiento. Está solicitado para la final del sábado. Habrá que esperar para saber si hay corteo. "Gracias a Calero y los jugadores, la ilusión se ha instalado en la ciudad y estamos deseando que llegue el siguiente partido. Queremos dar ese plus".

La vicepresidenta de la peña Bar El Gato se suma a la operación. Carmen explica que "Nos jugamos seis puntos y hay que apoyar al equipo. Nos jugamos todo y hay que llevarlos en volandas, porque han hecho lo más difícil que es salir del descenso. Seamos el jugador número 12".





Ser del Madrid o del Barcelona es muy fácil



Son del Efesé. Lo sienten y lo sufren, pero también lo disfrutan. Les cambia el humor. "Hay que llenar el Cartagonova, porque es nuestro equipo. Ser del Madrid o Barça es muy fácil, porque no te necesitan para ganar. Nuestro equipo sí nos necesita. Somos un 'actor' más, no un espectador del partido. ¡¡¡Vamos Efesé!!!", indica Fulgen presidente de la peña ICUE.

"Siempre es importante, pero este sábado más porque es una gran final que casi asegura la permanencia y solo por eso hay que llenarlo hasta la bandera. Desde los Piratas del Armarjal esperamos que la gente vaya y anime y haya un lleno absoluto", añade Juan Antonio, presidente de los Piratas del Armarjal.

Angel Mora, responsable de la peña pelotón chiflado, también tiene sus motivos. "Quedan 5 partidos y nos estamos jugando un descenso. 3 de los 5 encuentros son en casa y está claro que ganando en el Cartagonova, nos salvamos. Nos estamos jugando la vida y hay que llenar el sábado el estadio. Queremos que vuelva a ser una olla a presión el sábado".









Rafa, de la peña Submarino albinegro es otro que lo tiene clarito. "Pues tenemos mil motivos para llenar el Cartagonova. Fue un año complicado desde el principio y pintaba muy malamente. Con la llegada de Calero fue cambiando poco a poco la dinámica hasta conseguir una buena racha de resultados que nos hizo remontar anímicamente, deportivamente recuperando la mentalidad y sobre todo sumar de 3 en 3 que era lo necesario para subir posiciones en la tabla" así, "Los motivos principalmente son ayudar desde la grada en lo que se pueda en 90 minutos y tras el esfuerzo realizado por el equipo en el césped durante estos meses, ser ese plus que necesitan para afrontar el último empujón hacia el objetivo en los últimos partidos. Jugamos 3 en casa y eso debe ser determinante".

"Cartagena Nunca se rinde" en este último tramo debe ser el grito y el espíritu que nos lleve al objetivo, por Cartagena, por sus aficionados y por todo lo que representa el Club para todos".