Damián Mollá, voz de Barrancas, habla claro de Pablo Motos como jefe y confiesa cuándo acabará 'El Hormiguero'

El cómico Damián Mollá comentaba este viernes varios de los aspectos que poca gente conoce del programa 'El Hormiguero', del que forma parte como guionista y poniendo voz a una de las icónicas hormigas, Barrancas. Además, comentaba el papel del presentador Pablo Motos como jefe, en comparación con el director del programa, Jorge Salvador, así como cuándo acabará el late night que ya cuenta con 15 temporadas en la cadena de Atresmedia.

Específicamente Mollá se ha atrevido a contar alguna anécdota en una entrevista en El País, donde cuenta cómo un grupo de cazadores de plantaron a las puertas del estudio para protestar por algunos de los comentarios vertidos en el programa de Antena 3. Incluso el humorista se atreve a comentar cuáles son los chistes que no pueden incluir dentro de las bromas y cuáles son los temas para los que podría haber cierta autocensura dentro de la sala de guionistas.

Damián Mollá, la voz de Barrancas en 'El Hormiguero' de Antena 3













Barrancas, sobre Motos como jefe



Una de las preguntas más curiosas que ha tenido que responder el humorista ha sido cuando le han preguntado de quién preferiría recibir un correctivo, si del presentador del programa, Pablo Motos, o del director del mismo, Jorge Salvador. Primero, Mollá aclaraba que ambos “son muy buenos jefes y muy exigentes”. No obstante, parece que las broncas de Motos son peores: “Cuando te tienen que echar una bronca yo prefiero que me la eche Jorge Salvador. Hay gente que le parece que su manera de echar la bronca es muy dura, sin embargo a mí me parece superenternecedora”, explicaba.

Y es que Salvador ha sido la persona que ha conseguido que los humoristas salieses a pedir perdón por los chistes que desde la sección del quiosco en 'El Hormiguero' hacían sobre el sector. De hecho, tuvieron que hacerlo porque toda una serie de cazadores se plantaron en los estudios para protestar: “ A nosotros nos dicen que vienen cazadores y nos imaginábamos que venían con escopetas. Entonces salió Jorge Salvador a hablar con ellos”.

Jorge Salvador, director de 'El Hormiguero', durante una entrevista en el programa









Cuándo acabará 'El Hormiguero'



Otro de los momentos simpáticos de la entrevistas llegaba cuando le recordaban que el programa de Antena 3 cuenta ya con más de 15 temporadas y le preguntaban cuándo acabará, si “cuando Pablo Motos decida irse o cuando lo hagan las hormigas”, en referencia al título del programa. No obstante, la voz de Barrancas lo tiene claro: “Sin duda va a pasar antes cuando Pablo decida irse, a menos que nos quedemos tetrapléjicos de la postura con las hormigas”. Eso sí, asegura que, si por él fuese, firmaría otros 10 años en antena.

Además, el humorista reconoce que el programa “te implica pasar por el filtro de lo políticamente correcto”. Incluso Damián Mollá comenta que “todo el mundo ya sabe que no hay que hacer chistes machistas, racistas e incluso de comunidades autónomas”, algo que podría ir lanzado con ironía si tenemos en cuenta que asegura que ya sólo pueden “reírse de Murcia”.