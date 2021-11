Lluvia de críticas a una comensal de 'First Dates' por su actitud en el programa: "No lo llevo bien...."

El longevo programa‘First Dates’presentado por Carlos Sobera ha vivido esta semana un momento de lo más llamativo y que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Laia y Raúl han sido los protagonistas pero todas las miradas quedaron clavadas precisamente sobre Laia y las redes sociales han cargado duramente contra su actitud.

Desde su llegada al restaurante del amor, ella le admitía a Lidia Torrent que era "un poco celosilla" y defendía que "en un chico necesito que me demuestre siempre que puedo confiar en él, y cosillas que le voy a contar", apuntaba la concursante.

"Tengo como unas normas, por así decirlo", puntualizaba de inmediato la comensal. Unas palabras que, sin lugar a dudas, dejaron entrever la sorpresa en Torrent. "Uy, uy, uy. ¿Cuáles son? A ver", pedía ella.





Laia explicó de inmediato que "si le pido que me deje ver su móvil, me lo va a dejar ver. Si me dice que no es por algo. Yo tengo mi móvil. Si lo quiere ver, lo puede ver", explicaba ella. Estas declaraciones, desde luego, no quedaron exentas del comentario de Lidia: "¿Pero no crees que siempre hay una parcela de intimidad, que es buena respetar?".

"Para mí un novio es un mejor amigo", respondía la concursante de inmediato. "Pero incluso tu mejor amigo seguro que todo, todo, no se lo cuentas", rebatía Torrent.

"Yo aviso porque no es que tenga que pasar, pero si veo algo que me hace desconfiar de esa persona, yo se lo cuento para que sepa que esto puede pasar y se cree un conflicto de pareja", aseguraba la participante de 'First Dates'. No son, eso sí, todas las normas que Laia le ponía a su futura pareja.

¿Qué harías si la persona que te gusta te dijera que, para poder estar juntos, tuvieses que dejarle mirar tu móvil siempre que quisiera? ??



¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates18N ?? pic.twitter.com/tLY9WzdveW — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 18, 2021





Lluvia de críticas a una comensal de 'First Dates' por su actitud

Conociendo la primer norma, Laia dejaba caer los demás requisitos. Después de conocer a Raúl, Laia dejaba claro que tampoco le gustaba que una chica se sentara encima de su chico. En este sentido, la concursante aseguraba que ella "no es cariñosa" y que por lo tanto no le gustaba "que otras mujeres lo sean con mi novio".

Además de todo esto, la comensal también tenía normas para el comportamiento de su futura pareja a través de las redes sociales. "Que no hable por fotos de Instagram... con amigas puede hablar por Instagram, pero no todos los días". Además, añadió: "Antes tenía la norma de que tenían que dejar de seguir a las chicas con las que habían tenido algo, pero hablé con un chico y me hizo pensar, porque me dijo que ellas habían formado parte de su vida y le dije: "Es verdad".





Una serie de normas que, desde luego, no terminaron de convencer a Raúl, quien rápidamente quiso rebatir la posición de Laia: "Se supone que tienes que confiar en tu pareja. Yo eso no lo comparto mucho, al fin y al cabo cada uno tiene su privacidad. Yo si estoy con alguien es porque realmente quiero estar con ella, si no la dejo. El hecho de que la otra persona desconfíe de mí no es bueno. No es el tipo de normas que yo pondría en mi pareja. Yo confío en la otra persona", señalaba él.

Fueron precisamente esta serie de normas las que llevó a Raúl a decirle que no en la decisión final. "No me importaría seguir conociéndote, pero como amigos. El tema de los celos y que me controlen no lo llevo bien, llevaría mal que me controlaran el móvil", aseguraba el concursante. "Si estoy con alguien te lo demuestro cien por cien. Si estoy con alguien es porque quiero estar con alguien, y eso debe ser recíproco", añadía Raúl.

La reacción de Laia, cuanto menos sorprendente, fue simplemente decir "sin comentarios", abandonando así el programa sin haber conseguido una segunda cita como consecuencia de sus normas en el amor.