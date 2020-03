Cristina Pardo corta a Quique San Francisco por atacar al Gobierno: "Estos sinvergüenzas, que se vayan"

De sobra es conocida la faceta extrovertida del actor y cómico Quique San Francisco. Una vida llena de excesos, y de situaciones que lo han convertido en uno de los personajes de la comedia más reconocidos de nuestro país.

Es por eso, que muchos programas de televisión cuentan con él tanto por su faceta como cómico, como por su manera de valorar la realidad. Uno de esos programas es 'Liarla Pardo', el programa de La Sexta que presenta Cristina Pardo los domingos por la tarde.

�� Hablamos ahora con Quique Sanfrancisco, que vivía ne un hotel que han cerrado. Así está viviendo él la cuarentena. #LiarlaPardo77 ▶ https://t.co/bQISvL2khj pic.twitter.com/RJceXIz3yf — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) March 29, 2020

El ataque de Quique San Francisco al Gobierno y los cortes de Cristina Pardo

Lejos de mostrar su faceta más divertida o estrafalaria, el cómico aparecía muy indignado con los políticos, especialmente con el Gobierno que preside Pedro Sánchez: "Lo único que quiero decir es vergonzoso el Gobierno, da igual de que ideología sea y no voy a decir tacos, que este señor, Sánchez, supiera desde enero lo que nos venía y autorizó ciento y pico manifestaciones lamentables", comenzaba afirmando.

San Francisco, que se ha visto obligado a ser acogido por unos amigos ya que el hotel donde vive habitualmente ha cerrado, ha continuado con sus ataques hacía el Gobierno: "Yo creo que el Gobierno ha dicho que nos va a dar la igualdad y lo que van a hacer es empobrecernos a todos por igual. Resulta que no tenían previsto esto cuando desde enero les habían avisado y han seguido convocando manifestaciones", sentenciaba Quique.

"Tenemos un cuadro político que no tengo palabras para definirlo", terminaba el cómico, antes de que Cristina Pardo, la presentadora del programa, comenzará a cortar a Quique con preguntas sobre el confinamiento para alejarle de cualquier polémica política: "Cuando te entreviste en febrero ya dijiste que te preocupaba el coronavirus, en unas fechas donde no había una alarma tan generalizada, pero te preguntaba cómo llevas tú el Estado de Alarma. ¿Te has provisto de cerveza?".

"Este país ahora lo que tiene que hacer es echarle un par de co.... y capacidad de sufrimiento", continuaba Quique, tras admitir que sí, que tenía cerveza de sobra, aunque la en su vaso ya iba mermando.

A pesar de la insistencia de Pardo por hablar de cualquier cosa banal como el papel de baño, o las rutinas de confinamiento, San Francisco siempre sacaba el discurso crítico con el que había decidido entrar en la entrevista: "Por favor, que todos estos sinvergüenzas se vayan", reclamba mientras agradecía la "actuación del pueblo español, de la Guardia Civil, del señor Amancio Ortega y de la gente que está haciendo todo lo posible para salir de esto".

Sobre si se puede hacer humor con lo que está pasando, el cómico que se hiciera popular por el cine quinqui de los 80, ha definido que "el sentido del humor siempre se basa en las mayores desgracias".

En #Liarlapardo77 Kike Sanfrancisco y la cerveza durante en confinamiento pic.twitter.com/PJ3LqfBK0K — MASPITV (@TVMASPI) March 29, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR

Cristina Pardo, obligada a pedir perdón tras una pregunta de Quim Torra a Emiliano García Page

El Coronavirus no puede con el amor: boda en el jardín y con tortilla para celebrarlo

Los tipos de test del coronavirus y su fiabilidad