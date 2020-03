Cristina Pedroche enfadada tras unas noticias falsas sobre ella y el coronavirus: "Esta sociedad me da asco”

Uno de los peligros principales a los que se enfrenta el periodismo son las fake news, o lo que es lo mismo las noticias falsas. El caso más reciente, y con más gravedad que recordamos a nivel nacional fue el gran susto que se llevó Toñi Moreno al leer en directo que María Teresa Campos había muerto. Rosa Benito también ha sido víctima de una publicación que aseguraba que estaba muerta y ha salido al paso con mucho humor. Pues ahora ha sido Cristina Pedroche la que ha tenido que dar explicaciones por una noticia en la que se juega con un tema tan serio como el coronavirus.

El titular de la noticia en cuestión se hace eco de unas supuestas declaraciones que dio la periodista: “Si llegamos a mil infectados por coronavirus en España os enseño un pecho”, se podía leer. Unas palabras que ella jamás ha pronunciado y por las que se ha visto obligada a dar explicaciones en sus redes sociales, muy cabreada por haberse visto envuelta en una polémica de este estilo en la que se juega con la salud de muchas personas.

Las declaraciones falsas que han enfadado a Cristina Pedroche

Como hemos dicho, la publicación aseguraba que Pedroche había afirmado que si llegábamos a mil casos de coronavirus en España, enseñaría un pecho. Algo que nunca ha dicho y que le ha provocado un enfado monumental que ha sacado a la luz en sus redes sociales. Tras recibir numerosos mensajes por parte de sus seguidores preguntando si eso era verdad, la colaboradora de 'Zapeando' ha sentido la necesidad de expresarse y mostrar su cabreo.

“Se publica en esta web esta noticia sobre mí. Se hace viral, y ahora tengo muchísimos mensajes que me piden que enseñe un pecho”, ha comenzado diciendo. “¿De verdad? ¿De verdad tengo que aclarar que por supuesto nunca he dicho eso? ¿De verdad jugamos con una cosa tan seria como los infectados por coronavirus?”, ha preguntado en voz alta.

La conclusión de Pedroche frente a esta noticia falsa que se ha viralizado

“Esta sociedad me da asco. Luego no digáis que no necesitamos reivindicar cosas”, ha escrito Cristina Pedroche como conclusión a toda esta polémica que se ha formado en torno a sus supuestas declaraciones que ella jamás ha pronunciado. Además, no ha dejado ahí la cosa sino que también ha compartido pantallazos de los comentarios que ha recibido haciéndose eco de esas afirmaciones falsas, junto a las que ha escrito la palabra ASCO en mayúsculas.