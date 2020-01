Zas de la madre de la niña de la cabalgata a Pedroche por hablar sobre la pequeña: "Tiene más cerebro que tú"

Las imágenes de la pequeña de Villanueva del Ariscal (Sevilla) 'salvando' a su papá mientras trabajaba como reportero de Canal Sur han dado la vuelta a España. Muchísimos mensajes de ternura han salido de los internautas después de ver las imágenes. Fue en la Cabalgata de Reyes de Villanueva hace apenas unos días hasta llegar, entre otros, después a Cristina Pedroche, quien ha decidido ironizar y hacer una broma sobre esto.

En el programa 'Zapeando', Pedroche la 'ridiculizó' afrimando: "Lo siento muchísimo, pero esa niña no quería salvar al padre. Quería salvar al coche teledirigido, vamos". Y es que su padre llevaba entre las manos este jueguete. Y al parecer este comentario ha llegado hasta la madre de la pequeña, a la que no le ha hecho gracia la broma y ha contestado. Lo hizo de la siguiente manera: "No, guapa. Mi hija gracias a Dios tiene más cerebro que tú", respondió la madre a través de Twitter. Esto hizo que hubiera tuiteros que empatizaran con la progenitora y otros que le achacaran que tan solo era un chiste y que, probablemente, formaba parte del guion. A lo que volvió a escribir: "A ver, sé que eso está guionizado, pero una cosa es intentar hacer humor y otra muy diferente es conseguirlo. Y a mí esta tipa no me hace gracia ninguna por mucho chiste que le pongan a leer", aseguró. "O tienes gracia o no la tienes, no hay más".