La ‘fake news’ de María Teresa Campos que ha hecho llorar a Toñi Moreno

Las inquietantes noticias sobre el estado de salud de la presentadora de televisión, María Teresa Campos, corrieron como la pólvora durante la mañana de este miércoles. Y es que circulaba un bulo que decía que la popular periodista había fallecido.

Noticia que no estaba contrastada, lo que ha provocado que algunos ‘colegas’ de María Teresa Campos se mostraran afectados por la noticia. Una de las que no ha podido contener la emoción ha sido la presentadora andaluza Toñi Moreno, que al inicio del programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, que se emite en Mediaset, se podía percibir su rostro triste y lágrimas en sus ojos. Tanto es así que se vio obligada a pedir disculpas a la audiencia, que no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo.

Acto seguido, pudo articular algunas palabras para dar una explicación a los espectadores: “Hace 30 segundos acabo de sentarme con Nagore y hemos leído una noticia que no está contrastada y que espero que no sea verdad. Es sobre María Teresa Campos".

.@tmorenomorales ha leído 30 segundos antes de empezar el programa una noticia de María Teresa Campos y se ha agobiado https://t.co/At2v8Tg8uy #MyHyV pic.twitter.com/ILvRS1QQ2d — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) October 9, 2019

La emoción iba a más en Toñi Moreno, que sentenció con la frase “es muy difícil esto.” Efectivamente, la andaluza se vio obligada a pedir a su compañera Nagore que ocupase su puesto de presentadora. Un momento que aprovechó la propia Moreno para contrastar la noticia sobre la muerte de su compañera profesional. Felizmente, pudo comprobar que se trataba de una ‘fake news’.

Toñi Moreno incluso tuvo la oportunidad de hablar con la supuesta fallecida. Algo que celebró la Moreno con un "¡El show que he montado!". Además, pidió perdón a los televidentes por la actitud con la que había iniciado el popular programa MYHYV: “Tengo que pedir perdón, porque me ha entrado un ataque de nervios al leer la noticia de que María Teresa Campos había muerto", explicó.

Toñi Moreno añadió el mensaje que le transmitió Campos en la conversación telefónica: “No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos".

Y es que el interés que sigue generando todo lo que rodea a María Teresa Campos y a su familia es tremendo. En los últimos días, no son pocas las informaciones que revelan la precaria situación económica de la que un día fue la gran reina de las mañanas. Unos problemas económicos que, según determinados digitales y canales televisivos, ha hecho que la popular periodista haya bajado el precio de la casa que tiene en venta desde hace cuatro años en Las Rozas. Una mansión que requiere un gasto de mantenimiento de unos 8.000 euros mensuales y por la que pedía 4,3 millones de euros.