Cristina Pardo, obligada a pedir perdón tras una pregunta de Quim Torra a Emiliano García Page

En las televisiones se sigue apostando por una gran oferta de información relacionada por el coronavirus. Todas las cadenas han modificado su parrilla para cubrir de una manera más amplia toda la crisis que está generando el COVID-19 en nuestro país.

Una de las cadenas que más se ha reforzado en ese sentido ha sido La Sexta, que incluso ha cancelado 'El Intermedio' de Wyoming para dejar más espacio a la información.

Siguiendo esas directrices, 'Liarla Pardo', el programa que presenta Cristina Pardo los domingos por la tarde en esta cadena, cubría la reunión telemática que había tenido lugar entre el Gobierno con Pedro Sánchez como cabeza visible, y el resto de represetantes de los gobiernos autonómicos.

En esta reunión a distancia, asistieron Emiliano García-Page, como presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, y Quim Torra como president de la Generalitat. En el programa, Cristina entrevistó al presidente socialista de Castilla-La Mancha, aunque una de sus preguntas sobre su homónimo en cataluña no ha sido bien recibida y le han generado diversas críticas.

"Torra ha dicho cosas sensatas"

García-Page habla de "ambiente constructivo" de la reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos https://t.co/RnvT4knebu — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) March 22, 2020

Las polémicas preguntas de Cristina Pardo a Page sobre Quim Torra

Después de hablar sobre los aspectos más informativos de la reunión mantenida, Cristina Pardo quiso saber que opinión tenía Emiliano García-Page sobre todos los titulares y actuaciones que estaba realizando Quim Torra durante esta gestión del coronavirus. Fue la forma de la que lo hizo, la formulación de la pregunta, la que le ha generado severas críticas: "Aunque sé que habrá tiempo para analizar el comportamiento político de cada uno, me gustaría que me valorara, si quiere de manera sibilina, no sé, cómo usted quiera, el comportamiento que está teniendo el president de la Generalitat, Quim Torra. ¿A usted le sorprende o ya no le sorprende nada? ¿Le parece mal, fatal, peor?".

«Me gustaría que me valorara, si quiere de manera sibilina [...] el comportamiento que está teniendo el president de la Generalitat, Quim Torra. ¿A usted le sorprende o ya no le sorprende nada? ¿Le parece mal, fatal, peor...?» #MásPereodesmo #Púlicher



pic.twitter.com/LXFNkJSaCP — Òscar Andreu (@OscarAndreu) March 22, 2020

Lejos de entrar en polémicas con Torra, García Page muy crítico siempre con el independentismo, decidió responder con clase política y respeto elogiando las propuestas que el president de la Generalitat había propuesto durante la reunión: "Me veo en la obligación de hablar de entrada como un paciente, es afectado y le deseo su recuperación, como a Isabel Díaz Ayuso. Y sinceramente, dentro de lo que era la reunión, el ambiente era muy constructivo por parte de todos", afirmaba el barón socialista.

"Ha habido bastante cosas de las que ha dicho el señor Torra que a mí me han parecido muy sensatas. La mayoría de los matices tienen que ver interpretaciones de gestión o urgencias que vivimos de forma distinta, pero no hay una cuestión ideológica. Muchos hemos hablado de ir más allá en el confinamiento ahora que se ha prolongado la cuarentena, no es una cuestión política de territorialidad. Yo, personalmente, he visto una actitud muy constructiva de todos los presidentes, con mucha solidaridad. Todos estamos a una", confesaba Page que prefería no entrar en polémicas con algunas de las palabras durante los últimos días de Torra.

Las disculpas de Cristina Pardo

Tras esta pregunta, las redes se llenaban de mensajes críticos contra la presentadora de 'Liarla Pardo', mensajes sobre todos desde perfiles en este red social a favor del independentismo catalán.

Ante esta avalancha de críticas, la propia Cristina Pardo ha tenido que escribir un tweet rectificando por preguntar de esa manera al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En su mensaje se podía leer: "Pues no fue de mis mejores preguntas, ciertamente, y lo lamento", escribía disculpándose. Una disculpa que ha recibido el apoyo de compañeros de cadena como Iñaki López, el presentador de 'LaSexta Noche', que la animaba: "Un abrazo y pa'lante querida!".

Pues no fue de mis mejores preguntas, ciertamente, y lo lamento. https://t.co/IQdAy0uIsF — Cristina Pardo (@cristina_pardo) March 23, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La radiografía que Cristina Pardo hace de Sánchez y sus vaivenes: “Que no hable más"

Cristina Pardo recuerda su pasado en COPE

Ana Rosa, indignada por la gestión del Gobierno ante el coronavirus: "Algo se está haciendo mal"