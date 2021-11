Cristina Pardo e Iñaki López 'salen corriendo' tras vivir un susto tremendo en el plató de 'Más vale tarde'

Este jueves, Cristina Pardo e Iñaki López han vivido una tarde un tanto 'movidita' en el plató de 'Más vale Tarde'. Los presentadores, que están al frente del formato desde el inicio de la temporada, tras la salida de Mamen Mendizábal, se sientan cada tarde en el plató de La Sexta para analizar la actualidad de la jornada, además de indagar en otros temas del momento.

En la tarde del miércoles, ambos vivieron un momento un tanto peculiar al hablar con el estilista Josie. Como es habitual, antes de arrancar el programa, los presentadores conectaron en directo con 'Zapeando', donde en este caso estaba Dani Mateo acompañado del estilista, que tiene una sección de moda en el programa.

Entre risas, Cristina Pardo arrancaba la conexión diciendo: "Yo prefiero que Josie no nos conozca porque así no se ve obligado a valorar nuestros estilismos", ante lo que el diseñador le recordaba a la presentadora que se conocen perfectamente por haber coincidido en el balcón de las campanadas e incluso haberse tomado las uvas juntos en alguna ocasión.

Josie apuntaba entonces que Pardo lleva el mismo pelo que en dicha ocasión y apuntaba que no entendía como no se había cansado ya. "A ver, Josie, esto si quieres lo podemos debatir mejor otro día", le pedía Pardo. "Lo voy a debatir", le aseguraba él. Ante esto, Pardo reconocía estar algo cansada de su flecho pero explicaba que no tenía paciencia, para dejarlo crecer. El diseñador no se mordía la lengua y decía entonces, "Es que ese filete es agotador", un comentario que la presentadora se tomó con humor.





El susto de Iñaki López y Cristina Pardo en el plató de La Sexta

Este jueves, la habitual conexión entre 'Más vale tarde' y 'Zapeando' regalaba otro momento para recordar, en esta ocasión en forma de susto. Antes de hacer el habitual avance, Cristina le confesaba a Dani el momento que habían vivido minutos atrás. "Mira, casi nos da un infarto porque estábamos sentados en la mesa haciendo nuestras cosas y de repente te hemos oído hablar de la casa de los López Pardo", relataba la presentadora mientras se podía ver el momento en la pantalla, y el "brinco" que habían pegado ambos.

"Nos hemos tirado de la mesa", reconocía Iñaki López. Todos los presentes en plató estallan en risas al ver la imagen de Pardo y López levantándose corriendo para situarse delante de la mesa, en la posición habitual de la conexión. "En mi cabeza pasaba más rápido, parecíamos un par de jubilados", apuntaba el presentador, mientras que su compañera confesaba que estaban tomando notas en el guión tranquilamente cuando se han llevado el susto. Por su parte, Dani Mateo tenía la ocurrencia de decir, "sois dos gatos cuando se abre la puerta", a lo que López respondía, "felino ha sido el movimiento".