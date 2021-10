Este martes, Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a ponerse juntos al frente de 'Más vale tarde' tras la baja que se tomó el presentador, durante unos días, por "un problema ocular, de fácil solución", tal y como explicó su compañera. Como es habitual, antes de dar comienzo al programa, los presentadores realizaron una conexión en directo con Dani Mateo, desde 'Zapeando', para coger el relevo de las tardes de laSexta.

Nada más comenzar a compartir pantalla, los colaboradores de 'Zapeando' no pudieron evitar hacer referencia a la vestimenta de sus compañeros. "¡Qué conjuntados!", se le escuchaba decir a Lorena Castell. "Venimos mu conjuntados porque como va Josie, a nosotros nos gusta darle esta alegría", comenzaba justificando López. "No funcionaba el WhatsApp y no nos hemos podido poner de acuerdo para ir diferentes", decía por su parte Pardo.

"Parecéis dos Mossos d'Esquadra", señalaba Mateo, entre risas. "Mossos d'Esquadra... Fíate que te iba a decir que parecíamos dos ertzaintzas. Todas las comunidades usan el mimos estilismo", corroboraba el presentador de laSexta. "Creo que no doy la estatura ni para ser mosso ni ertzaintza, ni nada", bromeaba Pardo.

"Hemos abierto un córner del territorio vaquero en El Corte Inglés y lo gestionamos", agregaba López, muy irónico, lo que hizo estallar a Mateo entre risas. "Bueno, vamos al turrón", le cortaba la presentadora para dar comienzo al programa. "Porque tú estás haciendo publicidad gratis y eso no se hace, Iñaki", le abroncaba la periodista a su compañero, en tono de broma.

"¡Ostras! Es cierto", se percataba López de que había metido la pata, mientras se ponía la mano en la boca y no podía retener las carcajadas por su destacado error.









El problema de salud de Iñaki López

La pasada semana, Cristina Pardo tuvo que ponerse al frente del programa de La Sexta sin su compañero, Iñaki López, que registró la baja por un problema de salud. Pardo se lo ha explicado a Dani Mateo, en la conexión que suelen hacer con el plató de 'Zapeando' antes del comienzo de cada programa.

El presentador vasco, que en los últimos años ha estado al frente de 'LaSexta Noche', también ha explicado su ausencia en las redes sociales, donde siempre que tiene la oportunidad interactúa e intercambia algún que otro mensaje con sus seguidores. En este sentido, Cristina Pardo explicaba lo siguiente: "Tiene un problema ocular, de fácil solución, pero va a faltar unos días", ha explicado su compañera.

En las redes sociales, también Iñaki López ha publicado el siguiente mensaje: "Un problemilla con estos luceros azules que tengo por ojos me hará faltar unos días a mi cita diaria con 'Más vale tarde'. Cristina Pardo os dará los mimos acostumbrados. ¡No os acostumbréis al rigor que regreso pronto!"

No es la primera vez que Iñaki López tiene que causar baja en televisión por un problema de visión. El pasado 20 de marzo López acudía a su perfil en redes sociales a primera hora de la mañana para anunciar que se mantendría al margen de las cámaras de manera indefinida: “Un problema de salud relacionado con la vista me mantendrá alejado un tiempo del plató de La Sexta Noche. Os dejo en las manos del infalible Hilario Pino. Os echaré de menos”, explicaba a sus seguidores.