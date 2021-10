Un invitado de 'Más Vale Tarde' estalla por lo que le hizo Iñaki López en directo: "Conmigo no"

El pasado miércoles, España celebraba el décimo aniversario del fin de las acciones de ETA. Diez años atrás, tres hombres encapuchados anunciaron el fin de la lucha armada, dejando así a nuestro país respirar tranquilos, no sin el temor a que aquella terrible pesadilla pudiera volver a repetirse.

El tema del día de ayer fue, precisamente, el fin de ETA y los medios de comunicación se centraron especialmente en este asunto. De hecho, ayer 'Más Vale Tarde', presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, hablaron en directo con Jon Viar, el director de 'Traidores'. Un documental centrado precisamente en la banda terrorista y en su padre, quien había formado parte de la organización terrorista y se arrepintió tiempo después de aquella decisión.

"Me gustaría saber si tú crees que personas como tu padre demuestran que se puede hacer el cambio, el arrepentimiento verdadero, sin matices", decía Cristina Pardo antes de dar el paso. "No como vemos en estos tiempos de sí pero no o un poco sí, un poco no".





"Quiero decir que es un enfoque muy erróneo", intervino Jon Viar. "Es decir, creo que no solo hay que condenar los crímenes sino también aquello por lo que mataron, que era un delirio de pureza identitario de un delirio racista", señalaba. "De gente que cree que tiene derecho a decidir si pone o levanta una frontera étnica", ha explicado.

"A mí me da pena esta discusión tan bronca sobre el fin de ETA, que en lugar de hablar de las víctimas, de los resistentes y de muchas personas que también estuvieron en los movimientos cívicos y también denunciaron esta situación, en vez de estar hablando de eso estamos hablando permanentemente de lo que dice Arnaldo Otegi", continuó el director. "No le deseo ningún mal pero no me interesa nada. Ni él ni su partido. Los vascos somos mucho más que Otegi, afortunadamente", concluía Jon Viar, sin imaginarse que la entrevista acabaría ahí.





"Sí, sí, somos más pero no hay que olvidar ni perder la perspectiva de quienes fueron actores fundamentales en todo esto. Para bien o para mal, pero que forman parte de la historia de todo lo que ocurrió", dijo Iñaki López antes de dar por finalizada la conexión. En la izquierda de la pantalla, y ante la repentina desconexión, Viar mostraba su sorpresa y descontento.

En pie ?????? pic.twitter.com/P4kOjL1j9s — Andrea Martínez Molina (@andreamarmol_) October 20, 2021





Jon Viar estalla contra 'Más Vale Tarde'

El director de 'Traidores' no dudó en quejarse en sus redes sociales después de que los presentadores del programa de La Sexta cortaran su entrevista antes de tiempo.

"Esperpéntica entrevista de Iñaki López, que me ha cortado rápido. Para blanquear a Otegi, conmigo que no cuente" ha sido el mensaje que ha escrito el director en su cuenta de Twitter después de que los presentadores del programa decidieran terminar con su entrevista antes de tiempo.

Esperpéntica entrevista de @_InakiLopez_ que me ha cortado rápido. Para blanquear a Otegi, conmigo que no cuenten. Esta noche 'Traidores' a las 00.30 en la 2 de RTVE. https://t.co/VLjd2iWbrk — Jon Viar (@JonViar1985) October 20, 2021





Los motivos, eso sí, los desconocemos. Podría deberse a la falta de tiempo o algún problema de producción. Lo que está claro es que el director de 'Traidores' no ha dudado en trasladar su enfado con el programa.