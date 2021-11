Josie descoloca a Cristina Pardo al mostrarse muy crítico con su aspecto físico: "Ese filete es agotador"

Este miércoles, Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a ponerse juntos al frente de 'Más vale tarde'. Como es habitual, antes de dar comienzo al programa, los presentadores realizaron una conexión en directo con Dani Mateo, desde 'Zapeando', para coger el relevo de las tardes de laSexta.

Nada más dar por terminado el programa, Mateo se dispuso a dar paso a sus compañeros y, esta vez, lo hizo junto a Josie, quien se encontraba colaborando en el programa al frente su sección dedicada a analizar los conjuntos más llamativos de las celebrites. "Nuestros compañeros de 'Más vale tarde', los López- Pardo", anunciaba el presentadora para darles paso.

"Yo prefiero que Josie no nos conozca porque así no se ve obligado a valorar nuestros estilismos", comenzaba diciendo Cristina Pardo, entre risas. "Pero si te conozco perfectamente. He estado contigo en el balcón de Sol 850 veces ¿Cuántos años Pedroche? Si es que contigo yo me he tomado las uvas ¿Cómo no te voy a conocer? Con el mismo pelo vas", le soltaba Josie, dejando claro que se conocían de sobra y que despedían el año juntos a menudo.

"Lo que no entiendo es como no te has cansado", continuaba diciendo el colaborador de laSexta, señalando directamente el peinado de la presentadora. "A ver, Josie, esto si quieres lo podemos debatir mejor otro día", le pedía Pardo. "Lo voy a debatir", le aseguraba él. "Un poco cansada estoy, lo que pasa es que no tengo paciencia", reconocía la periodista. "Es que ese filete es agotador", soltaba Josie sin pelos en la lengua, dejando muy sorprendida a Pardo, quien estalló entre carcajadas.

"¿Qué te parece el outfit de los López- Pardo?", preguntó el presentador de 'Zapeando' a su compañero. "Os veo igual. Os dejé igual en Sol. Es que, por favor...", remarcaba Josie. "No habéis cambiado nada y me encanta. Sois muy fieles a vuestro outfit, por lo que veo", opinaba el ex concursante de 'MasterChef Celebrity' entre risas.









"A mí me gusta más mi peinado que el tuyo"



"Oye, pero Cristina. Vamos a quedar, que te voy a llevar a mi peluquero", le pedía Josie a Pardo, retomando el tema de su peinado. "Que yo voy ahora, por cierto. Salgo de 'Zapeando' y me voy directamente. Te voy a decir quien es y te vienes conmigo. Antes de fin de año", la proponía el colaborador. "A mí, Josie, lo que me gustaría es tener melena, pero no tengo paciencia. Entonces, como no tengo paciencia, pues...", confesaba la periodista.

"¿Pero qué melena?", le reprochaba el diseñador, rechazando así su propuesta. "Vamos a intentar hacer una asimetría, por fin. Porque, claro, tú tienes una descompensación capilar y un dolor de cabeza... Que es que no te puedes imaginar ¡Tienes que ser simétrica por una vez en tu vida!", se mostraba Josie muy crítico con su pelo.

"Oye, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta más mi peinado que el tuyo", le replicaba la presentadora. "Que no, que no. Yo soy mucho más reina Sofía que tú. Vente conmigo que vas a acabar vamos...", le llevaba la contraria Josie. "Vamos a parar aquí las hostilidades. De verdad, queridos López- Pardo, no lo tenía así previsto", les cortaba entonces Dani Mateo para dar por finalizado 'Zapeando'.