Cristina Pardo corta 'El Hormiguero' y dicta sentencia sobre lo ocurrido en Navidad: "No tienen agallas"

La célebre periodista de Atresmedia, Cristina Pardo, ha vuelto a apuntar en 'El Hormiguero' la responsabilidad del Gobierno frente a la tercera ola que comienza a hacer verdaderos estragos en nuestro país. Lo ha hecho el mismo día en el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que en nuestro país hay más de un centenar de casos de la cepa británica confirmados y el mismo día en el que nuestro país roza los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

No es la primera vez que la presentadora de 'Liarla Pardo' critica la gestión que está haciendo todo tipo de administraciones con esta cuestión. En una de las últimas ocasiones en las que entró a valorar esta cuestión, la navarra afirmó que "hay una lucha de egos claramente política".

España roza los 500 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes

Y es que los datos que este miércoles El Ministerio de Sanidad ha notificado no ayudan a la esperanza. Las comunidades han trasladado al departamento de Salvador Illa 38.869 nuevos positivos de covid-19, con lo que la cifra total de contagios asciende a 2.176.089 y la de muertes suma 52.878, lo que supone 195 más desde el martes, mientras que se registra un incremento de 38 puntos en la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, situándose ya en los 492,88. Un dato similar al vivido durante el 13 de noviembre, en plena segunda oleada, cuando se alcanzó los 498.

Por comunidades, la que peores datos ha registrado en las últimas horas ha sido Extremadura, cuya incidencia acumulada supera con creces la incidencia media acumulada. Tras Extremadura se encuentra Murcia, con 713 (740,68); La Rioja, con 649 (593); Castilla-La Mancha, con 635 (595) y Madrid, con 627 (621).

La crítica de Cristina Pardo al Gobierno

Unos datos que han generado el enfado de la periodista Cristina Pardo, quien ha querido señalar de forma tajante al responsable de esta situación. "Ningún dirigente tuvo el coste político de cancelar la Navidad. Y la mayoría de ciudadanos lo que ha hecho ha sido hacer lo que podía hacer, aunque tomando seguramente más medidas de las que estaban permitidas. Si los políticos no tienen las agallas para asumir el coste político de prohibir una cosa que saben que es impopular, luego no le puedes recriminar al ciudadano que haga cosas que estaban permitidas". "Estoy de acuerdo que los ciudadanos tienen claro qué es lo mejor, eso es verdad, y es verdad que como sociedad las recomendaciones no funcionan. Tienes que prohibir u obligar", ha explicado,

De esta forma, Cristina Pardo ha querido dejar claro su postura sobre este asunto, después de que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, apuntase en rueda de prensa a que este incremento de datos era debido a la relajación que los ciudadanos habían hecho durante las fiestas navideñas.

