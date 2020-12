Cristina Pardo deja en evidencia el plan del Gobierno para las restricciones en Navidad: "Suspende"

A falta de cuatro días para la Nochebuena, poca gente en España, por no decir ninguna, tiene claro lo que podrá hacer durante las fiestas en lo que a desplazamientos se refiere. Mientras tanto, cada comunidad autónoma se prepara para encarar las próximas semanas. Y llegados a este punto lanzamos la pregunta... ¿Aprobaría el ministro de Sanidad, Salvador Illa, untest sobre las restricciones de cada territorio?

Es la pregunta que se ha hecho este domingo la periodista de La Sexta Cristina Pardo en su programa de los domingos, 'Liarla Pardo', mientras abordaba en la mesa de debate las limitaciones impuestas por cada territorio durante la Navidad.

La pandemia de la covid-19 ha provocado que las administraciones hayan tenido que contraprogramar estas fiestas y las fórmulas para llevarlas a cabo son distintas según la situación epidemiológica que viva la región.

Cada territorio hará la guerra por su cuenta durante la Navidad

Lo cierto es que cada región está readaptando las recomendaciones que facilitó hace unas semanas el Estado, y muy pocas coinciden entre sí. En Andalucía por ejemplo, desde el 23 de diciembre se podrá entrar y salir de la comunidad. Mucho más radical se ha mostrado la Comunidad Valenciana, que ha decretado el cierre perimetral del territorio hasta el 15 de enero, sin excepciones para la visita de familiares o allegados por las fechas navideñas.

Extremadura ha sido el último territorio en anular el plan previsto para las navidades, por lo que solo permitirá la llegada a la región de familiares y no allegados. Las cenas de Nochebuena y Nochevieja no deberán superar los diez comensales y el cierre perimetral está previsto entre los días 23 de diciembre y 6 de enero.

En Madrid, en cambio, es al revés. Limita las celebraciones familiares a seis personas, pero se permitirá la entrada y salida a la comunidad de familiares y allegados.

Con este panorama, el caos está servido, ya que cada territorio establece medidas diferentes, lo que está provocando una gran confusión entre la ciudadanía. ¿Será efectivo que cada territorio haga la guerra por su cuenta contra el coronavirus durante la Navidad? Como siempre, solo el tiempo nos dará las respuestas.

En cualquier caso, en COPE.es podrás conocer las restricciones impuestas en cada comunidad autónoma, y que puedes consultar pinchando en este enlace.

¿Aprobaría Salvador Illa un test con las restricciones de cada comunidad?

Pero mientras tanto, algunos retan al ministro de Sanidad a realizar un test para comprobar si conoce las restricciones impuestas en cada autonomía. La periodista Cristina Pardo tiene claro que Salvador Illa suspendería el examen, uniéndose a la confusión social.

“Yo creo que no se lo sabe ni Illa. Le haces un test a Illa y suspende. El allegado puede entrar pero no salir,se puede esquiar pero no ver al allegado, el toque de queda... Es una broma”, sostenía la periodista en 'Liarla Pardo', optando por la ironía y la risa para ilustrar el problema que se avecina y que dará mucho que hablar en los próximos días.