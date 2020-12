El paño de lágrimas de Jesús Cintora con Salvador Illa en TVE tras ser preguntado por los abucheos

Gritos de 'Viva el Rey' o 'Illa dimisión' son algunos de los cánticos que protagonizaron algunos de los asistentes al acto protagonizado por Felipe VI y Doña Letizia, en el que inauguraron el monumento que homenajea a los profesionales sanitarios fallecidos en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la covid-19.

Como decimos, un grupo de personas que asistieron a la ceremonia se mostraron críticos con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que pedían su dimisión por considerar que la gestión de la pandemia no ha sido la adecuada por parte de su departamento. De hecho, no fueron pocos los que fueron más allá y acusaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “Gobierno asesino”.

Salvador Illa llama 'maleducados' a los críticos en el programa de Jesús Cintora

El titular de la cartera sanitaria trató de restar hierro a este asunto en el programa del periodistaJesús Cintora en RTVE, 'Las cosas claras'tras ser preguntado por los insultos y las protestas contra su gestión.

En su respuesta, Illa no dudó en poner en duda la educación de los 'manifestantes': Yo he asistido como ministro acompañando al Jefe del Estado a un acto de reconocimiento de los profesionales sanitarios que han fallecido. Me parece que todo el mundo sabe cómo uno tiene que comportarse en actos de este tipo. Todo el mundo ha visto que ciertas personas no han seguido las pautas que yo entiendo que son de mínima educación”, remarcaba el ministro de Sanidad a Jesús Cintora.

Las redes sociales critican las explicaciones de Illa

Como no podía ser de otra manera, las explicaciones de Salvador Illa no han pasado desapercibidas en las redes sociales, mostrándose críticos con el político catalán. Uno de los usuarios considera que si estos actos de protesta hubiesen sido contra el PP o contra Vox, que lideran la oposición al Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos,sus explicaciones hubiesen sido diferentes, haciendo referencia a la libertad de expresión.

“Para el ministro de Sanidad quienes hoy le han gritado "Illa dimisión" y han abucheado carecen "de mínima educación". Si fuera contra la oposición habría que respetar las críticas por ser libertad de "expresión". ¿Los "Viva el Rey" también le han escocido?”, manifestaba este usuario en Twitter.

Otros usuarios han lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez sea incapaz de hacer autocrítica ante la gestión emprendida durante toda esta crisis sanitaria, económica y social que aún padecemos, lo que a juicio de algunos refleja el bajo nivel político existente en el país.

Se nota el nivel, con esas contestaciones que dan.



Un político de altura diría:

Habrá que pensar si estamos haciendo algo mal, puede que todas las medidasno sean populares, etc etc ...



Mil cosas que decir antes que llamarlos maleducados

Mandarlo a tomar por el culo si que lo es — Marco Polo ⛩️ (@MarcoPolo_2019) December 18, 2020

Claro, cuando ellos lo gritan entonces es justo y de mucha educación. Lo hacen otros y está muy mal, lo hacen ellos y entonces tienen razón. La hipocresía en estado puro. — Eva Rodríguez Iniest (@EvaHetaira) December 18, 2020

el "filósofo" analfabeto, mentiroso y maligno dando lecciones de educación. No hay pena suficiente para este gobierno. — QROWN V (@QrownV) December 18, 2020

Lo q sabe todo el mundo es cómo debería comportarse un gobierno en democracia.

Lo sabe todo el mundo, incluso ellos, pero les da igual y mienten, roban, malversan, pactan con asesinos, dejan morir a miles de ancianos y lo tapan...

Falta espacio para enumerarlo todo. — La_fotógrafa_del_ BOJA (@FotografaBoja) December 19, 2020

Martínez-Almeida defiende la libertad de expresión de los manifestantes

Junto a los Reyes y al ministro Illa, asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El regidor madrileño, al ser preguntado por los periodistas por estos cánticos contra el ministro de Sanidad, ha señalado que entran dentro de "la libertad de expresión. Se lo he dicho al ministro que hoy le ha tocado a él como otro día nos toca a nosotros y hay que respetar que los ciudadanos se puedan manifestar".