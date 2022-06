Cristina Medina, Nines en 'La que se avecina', explica en qué punto está su lucha contra el cáncer

Cristina Medina es una de las actrices más reconocidas y queridas de nuestro país, destacando su papel en la serie de Telecinco 'La que se avecina', donde lleva varias temporadas interpretando el papel de Nines Chacón. En la actualidad, todos sus seguidores están muy pendientes de sus apariciones y de la evolución de su lucha contra el cáncer .

Fue el pasado mes de septiembre cuando la actriz Cristina Medina, muy popular por su papel en Mirador de Montepinar desvelaba a través de sus redes sociales que estaba luchando contra un cáncer de mama. "Todo tiene buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente" aseguraba la intérprete con una sonrisa, intentando transmitir optimismo en un momento especialmente delicado para ella.

Una enfermedad que no le ha impedido continuar con su vida, como ha demostrado estos nueve meses en los que se ha convertido en un ejemplo de lucha y fuerza, y de cuya recuperación nos ha hablado en la première de la película ' Elvis ', uno de sus últimos compromisos antes de disfrutar de unas merecidas vacaciones: "La semana que viene me voy a surfear" anuncia ilusionada.

Aunque admite que todavía está "aprendiendo a vivir con esto que me ha tocado", Cristina desvela que se encuentra "bastante recuperada". "Anímicamente, me encuentro muy bien, voy saliendo del túnel y físicamente también me voy encontrando, sigo con mis ejercicios y al ataque" explica, dejando claro que a pesar de que ha vencido al cáncer, esto es un proceso "para siempre, aunque confío en que todo vaya bien en las revisiones". "Es una cosa que nos creemos que nos quedamos calva y ya está, pero no. Hay que aprender a vivir con la enfermedad" señala.

Sus palabras sobre José Luis Gil, compañero en 'LQSA'

Y en esta lucha, Cristina destaca lo importante que es el ánimo y el apoyo de sus seres queridos: "Yo estoy feliz, no tengo ninguna queja, no tengo pareja, pero todo el mundo han estado y están conmigo, me siento una privilegiada". "Me ha tocado en el mejor momento de mi vida, para lo bueno y para lo malo, todo lo demás estaba muy bien situado" reconoce. Además, la actriz nos ha contado cómo se encuentra su compañero en 'La que se avecina' José Luis Gil , que lucha por superar las graves secuelas de un ictus que sufrió el pasado 4 de noviembre: "Sé que se está intentando recuperar del pelotazo que le ha tocado, que es muy gordo y crucemos los dedos para que poco a poco vaya recuperando todas sus capacidades, pero es una cosa lenta".





También ha señalado que el día que vuelva a trabajar con él será una auténtica alegría profesional: "Sería maravilloso. El día que ocurra, que por fin nos podamos encontrar, será porque los dos estamos de puta madre, que es verdaderamente lo importante. Trabajo, es trabajo, pero la salud, es que sin esa no vamos a ningún lado. Parezco una abuela, pero es que verdad".