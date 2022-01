La sorprendente confesión de un médico que se ha puesto cuatro vacunas: “No sé hasta qué punto…”

La variante ómicron continúa avanzando, imparable, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por este motivo, muchos países están optando por inocular una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19. Sobre este asunto ha hablado un reputado médico en 'Horizonte'. Kaled Safadi, director general del Grupo Safadi, ha recibido esta dosis de refuerzo y ha indicado lo siguiente: "no sé hasta qué punto la vacuna me ha protegido, la saturación está bien, no tengo neumonía de momento, la evolución es bastante buena".

A esta respuesta, Iker Jiménez le replicaba: "¿Por qué crees que no te ha protegido la vacuna?". El doctor, de forma inmediata, ha sentenciado que "honestamente te digo hay muchísimos casos de ómicron que se están burlando de las defensas de las vacunas".

Sobre la idea de "gripalizar" el covid, una cuestión que proponen algunos expertos con el fin de normalizar la situación y aceptar que el virus permanecerá pese al paso del tiempo y la aparición de vacunas y fármacos específicos, Safadi ha asegurado que "no se puede convertir un conejo en un pollo y una vaca en un cerdo. Este es un virus que hay que tratarlo como tal pero ha habido opiniones de científicos que han considerado que la ómicron podría ser hasta una bendición por el hecho de crear una inmunidad de larga duración y gratuita".





El facultativo también ha hablado sobre la alarma que le genera la insistencia que tienen los políticos de todo el mundo para la vacunación. "No quiero pensar que existe un exceso de vacunas para que se agoten antes de que llegue la vacuna definitiva que sea, o que lleve las variantes de mayor interés que ha habido o la mezcla de todas para que tenga eficacia real", decía el director del Grupo Safadi. Respecto a la regulación de los test, explicaba que no lo comprende porque "perfectamente podríamos haber montado ni una ni dos plantas de test de fabricación aquí en España". Por tanto, las previsiones de este reputado médico no serían precisamente positivas. Desconfía un poco tanto de la eficacia de la cuarta dosis como de los políticos que deben tomar las medidas pertinentes para que desciendan el número de positivos por la covid-19.

El Gobierno fija el precio de los test de antígenos: máximo 2,94 euros en farmacias

Otra de las medidas que ha ejecutado el Gobierno para luchar contra ómicron ha sido la regulación de los precios en los test de antígenos. Sobre este asunto hablaba el doctor Kaled Safadi en 'Horizonte', pues órgano colegiado del Ministerio de Sanidad, al que pertenecen otros departamentos ministeriales y las comunidades autónomas, ha fijado la cifra de 2,94 euros considerando los precios de venta de las distribuidoras, el margen de beneficio de los productos sanitarios, el precio de venta al público y el de los países de nuestro entorno.

los test de autodiagnóstico en España continuarán siendo de venta exclusiva en farmacias aunque las grandes superficies y otras colectivos venían reclamando que se liberalizara fuera de ellas; sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que deben dispensarse solo en estas oficinas por cuestiones de seguridad. A diferencia de otros países europeos,aunque las grandes superficies y otras colectivos venían reclamando que se liberalizara fuera de ellas; sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que deben dispensarse solo en estas oficinas por cuestiones de seguridad.









Los farmacéuticos han celebrado esta decisión, aunque ello les va a conllevar tener que vender por debajo del precio de coste. Además, este jueves la Comisión de Salud Pública ha decidido ampliar a los mayores de 18 años la dosis de recuerdo contra el coronavirus, que hasta hoy estaba indicada para los de más de 40.