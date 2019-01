La confesión de José Manuel Parada que le ha cambiado la vida

No hay mal que por bien no venga. José Manuel Parada no se lo espera y, mira por donde, las huelga de taxi en Madrid le ha descubierto un mundo de posibilidades.

Parada estaba tan contento con el hallazgo que decidió publicarlo en redes sociales. Periodismo de servicio, que se llama, por si alguien andaba despistado como él y no se había dado cuenta de las alternativas en temas de transporte que existen en Madrid.

Un orgulloso parada escribe: "Ayer, gracias a la huelga del taxi, descubrí que para ir a Fitur el Metro es baratísimo y te deja en la misma puerta sin problemas de aparcar. De haberlo sabido antes el dineral que me hubiera ahorrado en taxis. He aprendido la lección"

Después de la publicación en Instagram, llegó el sentido del humor en Twitter

Paco Martínez Soria - La ciudad no es para mí. pic.twitter.com/DkImsqn5BJ — La Chatunga (@la_chatunga) 24 de enero de 2019

Descubre el metro un señor que se apellida Parada... #Epic — ∂ανι∂ ® (@david_barraco) 24 de enero de 2019

Parada nunca había estado en una de metro. pic.twitter.com/A6geLtGSru — ¯\_(ツ)_/¯ (@_Lushen_) 24 de enero de 2019