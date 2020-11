La confesión de Jorge Cadaval, de los Morancos, sobre su hermano: "Siempre lo ponen como facha"

'Los Morancos' estuvieron el pasado sábado en 'laSexta Noche' con Verónica Sanz. El grupo cómico formado por César y Jorge Cadaval, uno de los más populares de nuestro país. Los hermanos están especialmente de actualidad tras sus últimos vídeos de YouTube, en los que parodian a grandes personalidades como Fernando Simón o Santiago Abascal, que ya protagonizaban antes del a pandemia pero que ahora han cobrado mayor relevancia.

Los hermanos andaluces estuvieron hablando sobre la actualidad política y sobre eso mismo fueron preguntados por la periodista y copresentadora del programa junto a Iñaki López, sobre si la indignación política sigue siendo un asunto que está sobre la mesa.

'Los Morancos' en su entrevista en 'laSexta Noche'

"Lleva unos años ahí. Ahora está más incrementada porque estamos sin saber. Hay incertidumbre y la gente lo que menos puede tener es incertidumbre, políticamente hablando" afirmó el mayor de los hermanos, Jorge. De hecho, fue él quien salió en defensa de su hermano ante aquellas personas que le califican de facha y alegó que ellos no tienen color político. "Le ponen como que es un facha, pero no tenemos color. Que sepa la gente que no tenemos color, ni de uno ni de otros", continuó.

Jorge Cadaval añadió también que, como todo el mundo, "tenemos nuestras ideas políticas, como es normal. Pero jamás nos vamos a decantar por decir de aquí o de allí", afirmó. "Al revés, nosotros somos humoristas", alegó abiertamente.

Su hermano pequeño, César, interviene para afirmar que se critica a "los que son de izquierdas, los que son de derechas, los que son de centro..."

"Somos humoristas, tenemos que criticarlo todo porque es lo que hay que hacer", añadió de inmediato Jorge. Es entonces cuando su hermano deja unas últimas palabras: "Lo que tenemos claro es que a ninguno de los dos nos gustan los extremos", concluyó.

La anécdota más embarazosa con el Rey

Durante la entrevista de 'Los Morancos', Jorge Cadaval reveló la anécdota más embarazosa que había vivido junto al Rey Emérito Juan Carlos I en un acto en el que participó junto a su hermano. El sevillano reconoció que tuvo que armarse de valor para contarle al Rey el mal momento por el que estaba pasando: "Me moría, se lo tuve que decir", explicó.

“Lo decimos escatológicamente: me hacía caca. Pero bueno, me pasó así, me lo comí, y tuve que salir airoso porque sino no veas tú la vergüenza”, reconocía. "Yo estaba sentado al lado, cantando los sudores de la muerte, que me moría vamos. Y se lo tuve que decir", reveló.