Jorge Cadaval, de ‘Los Morancos’, revela su anécdota más embarazosa con el Rey: “Se lo tuve que decir”

El cómico y actor Jorge Cadaval ha revelado este sábado en ‘La Sexta Noche’ su anécdota más embarazosa junto al Rey Emérito Juan Carlos I en un acto en el que participó junto a su hermano César, con el que compone el conocido dúo humorístico ‘Los Morancos’. En una entrevista con la periodista Verónica Sanz, el sevillano reconocía que tuvo que armarse de valor para contarle al Jefe del Estado el mal trago que estaba pasando: “Me moría, se lo tuve que decir”.

Y es que ambos hermanos están de más actualidad que nunca tras sus últimos vídeos de Youtube en los que parodian a personalidades tan conocidas como Fernando Simón o Santiago Abascal. Vídeos que ya protagonizaban desde antes y que han cobrado más relevancia durante la pandemia. En cualquier caso, ambos llevan a sus espaldas una dilatada carrera en televisión, con programas tanto en Televisión Española como Canal Sur. Por ello, no es de extrañar que protagonicen una anécdota tan singular con figuras como el Rey Juan Carlos I.

Jorge Cadaval y su momento “tierra trágame”

En un momento de la entrevista Sanz, copresentadora de ‘La Sexta Noche’ preguntaba por una famosa anécdota del humorista relacionada con el Emérito: “Del Rey Jorge, tú tienes una anécdota ¿no? De una vez que le conociste en un acto protocolario”, le cuestionaba. Y es que, sin miedo a cortarse, lo contaba con pelos y señales.

“Lo decimos escatológicamente: me hacía caca. Pero bueno, me pasó así, me lo comí, y tuve que salir airoso porque sino no veas tú la vergüenza”, reconocía avergonzado el cómico. “Ya estoy como el cagón de este país”, se lamentaba entre bromas.

“¿Se enteró el Rey?”

En ese momento Verónica Sanz le hizo la pregunta que todos esperábamos: “¿Pero el Rey se llegó a enterar?” “Yo estaba sentado al lado, cantando los sudores de la muerte, que me moría vamos. Y se lo tuve que decir”, comentaba Jorge con la confirmación de hermano César.

“Yo ya con la cara descompuesta: mira usted es que necesito ir al baño. Y me dijo: ¿te estás cagando? Pues sí”, reconocía entre risas en La Sexta.

La canción favorita del Rey Juan Carlos

Además, César Cadaval quiso explicar que, a pesar del incidente, pasaron una gran velada con el monarca, incluso comentaba entre bromas la canción favorita de Don Juan Carlos. “Además, echamos una noche maravillosa, yo cogí la guitarra, y cantamos y todo, él cantó su canción favorita”. Entonces, explicó que se trataba de “El Rey”, de Vicente Fernández.