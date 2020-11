Quique San Francisco habla sin pelos en la lengua sobre Fernando Simón: "Le llaman Pinocho"

El programa de Cristina Pardo en la Sexta, 'Liarla Pardo', ha publicado este domingo una entrevista al célebre actor Quique San Francisco. En la charla que han mantenido actor y presentadora, San Francisco ha revelado qué piensa de la actualidad política, así como de la confianza que le transmiten personajes como Fernando Simón y Pablo Iglesias.

Esta entrevista llega después de que el Gobierno de España haya tenido que aplicar en todo el país un segundo estado de alarma, esta vez de seis meses, que busque paliar el impacto que está teniendo la crisis de la covid-19 en nuestro país.

El confinamiento en España

A esta hay que asociar la crisis económica que va detrás, y que está teniendo un impacto especialmente sensible en la hostelería, que se ve con pocos ánimos de seguir peleando tras unos meses de confinamiento duro acompañadas a su vez de unas medidas restrictivas.

Varias comunidades han pedido, o lo van a hacer en las próximas horas, un confinamiento más severo de lo que se recoge en el Boletín Oficial del Estado, ya que en lugares como Melilla la curva sigue subiendo y haciendo estragos en las personas. Otras como Cataluña y Castilla y León no lo descartan hacerlo el próximo miércoles, en el Consejo Interterritorial de Salud convocado entre comunidades autónomas y Gobierno.

Una de las personas más conocidas gracias a esta pandemia, además del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Aunque este aragonés ya era conocido por el cargo que obtuvo durante la anterior pandemia, en esta ha cogido más importancia dada la transcendencia que ha tenido y su duración.

Las palabras de Quique San Francisco sobre Fernando Simón

El actor Quique San Francisco ha sido preguntado precisamente por Fernando Simón en la entrevista que ha emitido este domingo 'Liarla Pardo'.

"La gestión ha sido espantosamente mal. Estamos en manos del Señor. A Fernando Simón le llaman pinocho, yo no me fio de Fernando Simón porque cada vez que veo una noticia no corresponde con la realidad. La incertidumbre es terrible, o la carga de información es peor porque no llegamos a nada más que a la confusión. De Pablo Iglesias prefiero no hablar porque estamos en horario infantil", ha explicado.

Florentino Fernández y Cristina Pardo (LaSexta)

