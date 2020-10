Fernando Simón explica sus proyectos de futuro una vez que la pandemia esté controlada en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha concedido su segunda entrevista personal, después de la que realizó con Jesús Calleja hace unas semanas en 'Planeta Calleja'. En esta ocasión ha sido con los hermanos Pou, un grupo de escaladores que han querido conocer la pasión que el experto siente por la aventura.

Durante la entrevista que ha sido realizada a través de Facebook se han tratado muchos temas, tanto de rigurosa actualidad como también personales de Fernando Simón. En este sentido, el supervisor de la pandemia en nuestro país ha hecho un repaso a su vida y ha hablado de sus comienzos en la universidad y también de algún que otro capítulo interesante de su vida antes de que comenzará esta crisis sanitaria.

Los planes de futuro de Fernando Simón

En este sentido, Fernando Simón ha explicado cuáles son sus planes una vez que la pandemia esté controlada y tenga tiempo para otras ocupaciones: "Me gustaría desarrollar algunas áreas de investigación que siempre he tenido en mi cabeza, que algunas las desarrollé en su momento cuando hice más investigación y otras me gustaría desarrollarlas ahora. Tengo muchas inquietudes y muchas cosas que veremos cómo evoluciona esto y cómo cambia esto. El desarrollo de un centro de Salud Pública en España también me gustaría. Hay muchas cosas que están por el camino que no sé cómo me afectaran a mi vida futura, pero siempre será de lo mío. A no ser que me toque la lotería que me dedicaré a escalar con vosotros".

#FernandoSimón "Si me toca la lotería dejaría mi trabajo a alguien que lo necesite" #coronaviruspic.twitter.com/01Oy6WRVNC — MASPITV (@TVMASPI) October 29, 2020

El papel de Fernando Simón en la gestión de la pandemia

El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más conocidos de nuestro país por sus diversas ruedas de prensa en las que ha informado del avance de la pandemia.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. EFE/ Juanjo MartínJuanJo Martín

Pero desde el comienzo de esta crisis sanitaria, Fernando Simón también ha recibido diversas críticas por algunas de sus declaraciones relacionadas con la gestión de la pandemia. Por un lado por sus declaraciones sobre la manifestación del Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo, en las jornadas previas al confinamiento total del país. También por defender la existencia de un comité de expertos que al final el propio Gobierno de España confirmó que no existía. Pero a parte de su papel en la gestión de la pandemia, Fernando Simón se ha convertido en una especie de icono pop para muchas personas, que incluso han creado ropa en su honor.

