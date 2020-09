Pablo Motos vuelve a 'El Hormiguero' con esta 'puñalada humorística' a Pablo Iglesias

Pablo Motos ha dado este lunes el pistoletazo de salida a la nueva temporada de 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 que lleva más de 14 años acompañando las cenas de miles de españoles. Como era de esperar, los seguidores de Motos y de su formato estaban esperando sus primeras palabras después de las vacaciones que han estado marcadas por la crisis del coronavirus. En este sentido, Motos no ha dudado en pronunciarse y dejar algunos comentarios que han permitido ver la línea que marcará sus intervenciones en los próximos programas. Lo ha hecho a través de un monólogo que ha dejado varios titulares.

El monólogo de Motos para arrancar 'El Hormiguero'

"Que verano, que cosa más rara la nueva normalidad. Ahora lo hacemos todo con el codo, saludamos con el coro, llamamos al ascensor con el codo", empezaba anotando antes de pronunciar el nombre de algunos protagonistas de su monólogo: "Están pasando muchas cosas paranormales durante esta nueva normalidad. No hay nada normal. Te levantas al baño y a medio camino te das cuenta de que te has olvidado la mascarilla y se te queda una cara como la de Kiko Matamoros. Luego están los que llevan la nariz por fuera y dicen es que me agobio".

El mensaje de Pablo Motos a Unidas Podemos

Tras estas palabras, el presentador de Atresmedia ha mandado un mensaje directo a Unidas Podemos: "Y lo absurdo de sentarse en la mesa un grupo de amigos, fuera mascarillas, hablándose de cerca, enrollándose todos con todos, hablando de series… Aquello parecía la cúpula de Podemos", bromeaba Pablo Motos en el primer programa de la temporada.

Hay muchos fenómenos paranormales en la nueva normalidad #TamaraFalcóEHpic.twitter.com/4FmJXWfO1G — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2020

Otros de los protagonistas de este primer monólogo ha sido Enrique Ponce por su relación con Ana Soria: "A la tensión se une que en las parejas siempre hay uno de los dos más paranoico con las normas. Estás sudando, ¿tienes fiebre? Es difícil encontrarle algo bueno al coronavirus pero es verdad que en las familias está sirviendo de excusa para no ver a la suegra. Mejor no ir porque tu madre es de riesgo, pero tiene la misma edad que tú, Enrique Ponce". Añadía entre carcajadas.

Por último, para terminar su monólogo, el presentador no ha dudado en dirigirse a la audiencia: "Empieza la temporada 15 con lo que venga. El invierno va a ser duro, vamos a tener que echarle coraje para estar alegres pero para eso estamos aquí. El Hormiguero es un lugar en el que pase lo que pase te haremos sentir bien", subrayaba antes de dar la bienvenida a Tamara Falcó.

