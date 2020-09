La divertida respuesta de Matías Prats a Susanna Griso tras copiar su chiste en el vídeo de 'El Hormiguero'

La nueva temporada de 'El Hormiguero', programa presentando por Pablo Motos en Antena 3, ya ha comenzado y como es habitual en los comienzos de curso del programa ya hemos podido disfrutar del nuevo montaje a modo de película con el que han querido arrancar este año.

Se trata de un montaje de unos nueve minutos de duración en el que podemos ver a todos los invitados que pasaron el pasado año por 'El Hormiguero', un año que estuvo marcado de una manera muy importante por la crisis sanitaria y social derivada del coronavirus, y que comenzó a partir del mes de marzo.

Pablo Motos y todo su equipo tuvo que dar un giro muy importante a su programa y adaptarse a la 'nueva normalidad' que había invadido todos los platós de televisión de nuestro país: sin espectadores y casi con la agenda de invitados que tenía pensados para los próximos meses cancelada. En este sentido, la nueva temporada arranca con las mismas ganas que siempre ha caracterizado al programa de Pablo Motos: haciendo reír a todos antes de despedir la jornada.

El curioso montaje de 'El Hormiguero' para arrancar su temporada

En esta ocasión, el vídeo narra la historia de un meteorito que está a punto de impactar con el planeta Tierra. Los Morancos son los primeros protagonistas de este montaje, pero también aparecen otros importantes humoristas de nuestro país como Millán Salcedo, Florentino Fernández, Santiago Segura o José Mota.

Pero uno de los momentos más divertidos del vídeo ha llegado cuando Matías Prats y Susanna Griso iban a dar la noticia del impacto: "Un meteorito está a punto de estrellarse contra la Tierra", explicaba el presentador antes de que Susanna Griso pronunciase uno de sus curiosos chistes que tantas veces han marcado sus informativos: "Es una noticia de impacto", subrayaba la presentadora de 'Espejo Público' segundos antes de que Prats lanzase la última puntualización: "Susanna, ese chiste es mío".

El nuevo curso para Pablo Motos

Con 14 años de historia, ‘El Hormiguero 3.0’ sigue siendo un programa imbatible en la noche de Antena 3. El pasado mes de julio, el formato cerró sus puertas hasta el próximo curso y se mantuvo como el programa diario más visto de la televisión en nuestro país. La hija de Isabel Preysler se unirá a los ya habituales tertulianos Nuria Roca, Juan del Val, Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita. Carlos Iglesias, el famoso cómico y director de cine, también se incopora al programa pero el contenido de su sección es, por voluntad propia, todavía un secreto. Las nuevas tecnologías también se abren paso y las Twin Melody, dos gemelas cargadas de energía y con millones de seguidores en Tik Tok, enseñarán las nuevas tendencias a la gente que no se entera, empezando por Pablo Motos.

En una entrevista este domingo en "La Sexta", Pablo Motos ha subrayado que seguirá siendo muy crítico con el Ejecutivo ante la gestión de la pandemia del coronavirus. El presentador se puso en la diana de muchos simpatizantes de Sánchez e Iglesias por sus incisivos ataques ante algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno. Pese al alud de críticas, Pablo Motos no se arrugará y dirá lo que piensa. “Yo voy a hacer lo que me dé la gana. No quiero ser reivindicativo, yo lo que quiero es hacer un programa ligero de entretenimiento. Pero si estamos en una situación desastrosa y el que tiene que dirigir esto lo hace mal tengo la obligación de pedir unidad y eficacia“, aseguraba.

