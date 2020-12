El comentario de Nadia Calviño sobre Pablo Iglesias en TVE que desmonta su afán de protagonismo

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, ha sido entrevistada este martes por Xabier Fortes en 'La Noche en 24 horas', el programa de análisis de TVE. En esta aparición televisiva, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ha sido también protagonista después de que Fortes preguntase a la ministra socialista sobre el punto en el que se encuentran las relaciones entre los ministros del PSOE y los ministros de Podemos.

En las últimas semanas hemos atendido a ciertas diferencias entre los componentes que forman la mesa del Consejo de Ministros. Por ejemplo en el asunto relacionado con la subida del Salario Mínimo, medida que quiere sacar adelante Unidas Podemos y que por ahora se ha encontrado con el rechazo de importantes ministros de la confianza de Pedro Sánchez.

La división dentro del Gobierno de Sánchez

En este sentido, el principal momento de tensión entra ambos lados del Ejecutivo se pudo ver la semana pasada en el Congreso de los Diputados, cuando la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero protagonizó con Iglesias una acalorada bronca en los pasillos del Congreso, que terminó con la ya famosa frase "no seas cabezón", en referencia a Pablo Iglesias.

Parece que el líder de la formación morada se ha tomado a pecho este calificativo y en los últimos días ha aumentado sus discursos y sus mensajes, exigiendo a Pedro Sánchez, a veces de forma muy directa, que cumpla con los acuerdos pactados con Unidas Podemos. Esto se produce, según fuentes cercanas al partido de Iglesias, porque existe miedo a que el ala socialista experimente una cierta relajación con sus socios de Gobierno una vez que los Presupuestos Generales del Estado, una de las principales de un Gobierno, no sean punto de negociación.

La pregunta de Fortes a Calviño sobre Iglesias

Sobre este asunto ha preguntado Fortes a Nadia Calviño en el canal 24 horas. La respuesta de Calviño a si existen divisiones internas con Podemos en el seno del Gobierno ha sido la siguiente: "Siempre comento que estamos en un momento en el que yo creo que el Gobierno tiene que ocuparse de las cosas que importan a los ciudadanos. Yo creo que esas son las cosas importantes que tienen que centrar nuestra energía y nuestra atención y el resto de cuestiones, rumores y especulaciones yo ni me molesto en desmentirlas porque no podría trabajar, me ocuparía todo el día en desmentir sugerencias y rumores. Yo creo que estamos en las cosas que importan y ahí es donde yo creo que nos quieren los ciudadanos".

Tras esta afirmación, Fortes ha vuelto a insistir en el asunto de Pablo Iglesias: "Entienda que yo pregunte un poquito por esto. Por ejemplo hoy, cuando están anunciando todas esas medidas sociales, un Consejo de Ministros con una carga de medidas muy potente en la rueda de prensa de Moncloa, y sale el vicepresidente con un mensaje a través de las redes sociales, ¿les pareció bien?"

En esta dirección, la responsable de la cartera de Asuntos Económicos del Gobierno de Sánchez ha explicado que no es necesario perder energías en estos asuntos, que tienen como protagonista principal al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias:"Es que ni entro ni a juzgar algunos comportamientos que a lo mejor son más de afán de protagonismo o cuestiones personales. En este momento en el que nuestro país nos está pidiendo a todos que demos lo mejor de nosotros mismos, yo creo que no hay que dedicar energía e este tipo de cuestiones".

Por último, Calviño ha explicado que la labor del Gobierno es "colegiada" y no hay acciones "aisladas" de los ministros. "Las decisiones y negociaciones se desarrollan con una coordinación", ha aclarado Calviño, que ha asegurado que órganos como la Comisión Delegada para Asuntos Económicos hacen que la acción "sea coherente".

