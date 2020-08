La definición de Herrera sobre Podemos y el papel de Pablo Iglesias, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, se ha referido en más de una ocasión al papel político que tiene Unidas Podemos en el tablero político de nuestro país. Corría el mes de mayo de 2019, pocas horas antes de que los diputados electos en las elecciones generales de abril tomaran posesión de sus cargos, Herrera pronunció en su monólogo una de las muchas definiciones o explicaciones que el comunicador ha citado en sus editoriales sobre la formación liderada por Pablo Iglesias.

El repaso de Herrera a Podemos

En aquella ocasión, pocas horas antes, varios miembros de Podemos habían vertido fuertes acusaciones contra Amancio Ortega, el presidente de Inditex. Con estas palabras se refería Herrera para explicar cuál es el verdadero objetivo de Podemos.

"Podemos que, por cierto, reabre la batalla con una de sus viejas obsesiones: con el fundador de Inditex, Amancio Ortega. Amancio Ortega ha realizado donaciones millonarias para equipos de diagnóstico, para el tratamiento, para luchar contra el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces ayer aparecieron en conjunto porque se ve que se han puesto de acuerdo, “oye, vamos a hacer una ofensiva contra Amancio que esto seguramente a los nuestros nos da votos, ¿no? Ir contra un rico, contra un multimillonario diciendo qué” Ayer dijo Isabel Serra que el dueño de Inditex había eludido el pago de 600 millones de euros en impuestos.

¿De dónde lo saca esta tía esto? A ver, Maribel, ¿de dónde lo sacas? ¿Quién te lo ha dicho? Porque en Hacienda no consta, eh. En Hacienda está al corriente del pago de sus impuestos. ¿Tú por qué sabes que debe 600 millones? El otro: “Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios” Miren, no dejan pasar una sola oportunidad de poder hacer el ridículo. Todas las grandes empresas donan en todas partes. Hombre, claro, la gente que no sabe qué es una empresa normalmente rezuma odio contra los triunfadores.

¿Cuántos puestos de trabajo ha creado esta tipa, esta Isabel Serra, o el marqués de Galapagar a lo largo de su vida? ¿A cuánta gente le ha dado trabajo esta panda de bobos? ¿Han donado algo alguna vez? ¿Por qué no donó Pablo Iglesias el dinero que le dio el banco y se quedó en Vallecas en vez de comprarse un chalet en Galapagar? No han hecho nada que mejore la vida de la gente. Vivir de la subvención y luego, por supuesto, intentar que a través de la subvención llegue el adoctrinamiento.

Miren, ojalá hubiera mucho más Amancio Ortega. Como si Amancio Ortega tuviera que avergonzarse de algo. Un tipo que triunfa, cuyo ejemplo, por cierto, se estudia en las escuelas de negocios de medio mundo. La estupidez humana no tiene límites, eh. Son una cuadrilla de fanáticos, mediocres, parásitos, demagogos, irresponsables que viven de esa vieja ensoñación comunista de que el Estado es el que tiene que hacerlo todo. Todo. Todo el Estado. ¿El Estado quién es, queridos? Los Amancios, claro, también. También".

La última polémica de Podemos en los juzgados

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado también a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

Unos dirigentes que miran para otro lado cuando les avisas que en su partido se podrían estar cometiendo irregularidades financieras y lo tapan inventando falsas acusaciones carecen de legitimidad para cuestionar las instituciones del Estado y dar consejos sobre ética política. — José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 11, 2020

El magistrado ha tomado esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

