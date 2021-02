El comentario 'machista' que saca de sus casillas a Emma García: "Hoy vienes..."

Emma García se ha convertido en la reina de los fines de semana. Tras las críticas que recibió por reemplazar a Toñi Moreno en el programa "Viva la vida", la audiencia finalmente ha acogido con los brazos abiertos a la presentadora vasca. Tanto es así, que es probable que Emma esté viviendo actualmente su mejor momento profesiona.

Tras un tiempo de crecimiento, el formato se ha convertido en un trasatlántico que navega solo. Sin embargo, el papel de Emma García es indispensable. La presentadora aporta ese toque de personalidad que la hace tan diferente al resto. Sobre todo con sus salidas de guion con las que manda callar a sus colaboradores o se impone ante sus invitados.

Precisamente esto es lo que ha ocurrido este domingo. El programa había comenzado muy alterado, con los colaboradores muy participativos, no dejándose hablar entre ellos. Emma trataba de solucionar la situación dando turnos y gestionando los temas de la manera brillante a la que nos tiene acostumbrados. Pero ha llegado un tema en concreto en el que ella ha querido dar su opinión y no le han dejado. Momento que la presentadora no ha podido soportar y ha tenido una de sus “salidas” que tanto gustan a la audiencia.

Irene Rosales, pareja de Kiko Rivera, estaba explicando cómo se encontraba su marido después de los últimos problemas familiares que atañen al 'clan Pantoja'. Irene estaba espectacularmente guapa, muy bien maquillada y con un vestido negro que resalzaba su figura. Sin embargo, al paparazzi Diego Arrabal le ha sorprendido que la joven enseñara tanta 'carne'. "Hoy vienes mu cortita (refiriéndose al vestido), yo no sé cómo Kiko...", ha dicho Diego Arrabal. Un comentario que no ha gustado nada al resto de los colaboradores y especialmente a Emma García, que le ha obligado a pedir disculpas.

LA POLÉMICA POR LAS FOTOS DE ISABEL SARTORIUS

Pero no ha sido el único momento en el que Emma García ha tenido que defender a las mujeres en su programa. En otro momento dado, la mesa de colaboradores estaba hablando de unas fotografías de Isabel Sartorius, momento en el que algunos de sus compañeros han hablado de cómo posan las mujeres ante las cámaras. A Emma el comentario que han soltado no le ha hecho ninguna gracia, y para hacerlo saber ha sacado su lado más contundente.



“Como somos tan coquetas, vosotros tan capullos”, ha dicho por sorpresa Emma García a los colaboradores, quedándose tan tranquila. De esta forma les ha hecho saber que no está de acuerdo en absoluto con que generalicen con este tipo de cuestiones.

Lo que está claro es que Emma García se siente como pez en el agua presentando "Viva la vida" y que ha tomado las riendas de un exitoso espacio. La reina de los fines de semana ordena y manda sin remilgos y con el refrendo de la audiencia.

