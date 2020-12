Un colaborador de 'Zapeando' saca a la luz un vídeo que desvela el "mal rollo" que hay entre compañeros

El pasado jueves, Santi Alverú visitó el plató de 'Zapeando' con su sección de 'Defensor del Espectador' para compartir las opiniones que sus espectadores publican sobre ellos en redes sociales o mandan al correo del espacio de laSexta.

El mensaje que más le llamó la atención fue el de un seguidor que aseguraba que "hay mal rollo entre los zapeadores". Por este motivo, Alverú decidió poner un vídeo en el programa que corroboraba la acusación del espectador: "Demostremos el mal rollo que hay entre los miembros de esta mesa con un vídeo".

"Yo he tenido un programa para Neox, que es de foto", aseguraba Lorena Castell en el vídeo. "Pero, ¿Neox no es un canal de gente joven?", le interrumpía Dani Mateo, lo que indignó a la colaboradora. "Tu eres un tío de nuestra generación, pero pareces más mayor que nosotros", agregaba el presentador contra Alverú.

"Por cierto Lorena, eres más joven pero tienes vista cansada, no ves las fotos", le reprochaba Carmen Alcayde a Castell durante las imágenes. "Vuelan cuchillos", comentaba el resto. "No haces nada, como aquí", añadía Mateo. "Si quiere verse gordo que se mire fotos suyas de hace tres años", le decía Castell al presentador. "No me extraña que lleves el pelo de Cruela de Vil porque eres más mala que una araña", le respondía él.

El "tremendo" vídeo lleno de 'zascas' que desvela el "mal rollo" entre los zapeadores: "Nadie queda en buen lugar" https://t.co/3drn0oZP9Z — zapeando (@zapeandola6) December 3, 2020

"Guerra de cuchillos"

"¿Quién ha traído pistolas a esta guerra de cuchillos? Tremendas imágenes que no dejan a nadie en buen lugar ¿Qué tenéis que decir sobre esto tan triste?", comentaba Alverú tras ver las imágenes. "¿Por qué hacéis que os lleváis bien? Si luego os ponéis a parir", preguntaba Miki Nadal a sus compañeros.

"Cállate", le pedía Mateo. "¡Qué pesado!", exclamaba Castell. "Tiene razón, si es que al final os ve", declaró Nadal, dándole la razón al espectador que dudaba de la buena relación entre colaboradores.

Para alimentar el rumor, acto seguido, Thais Villas confesó que Lorena Castell no es su amiga aunque se conozcan desde hace mucho: "Tú todavía no eres mi amiga para darte dinero", le decía la colaboradora, tras confesar que se "conocen desde hace mucho porque coincidían mucho en el AVE".