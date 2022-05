Un colaborador de 'Sálvame' confiesa cuánto cobra por programa y Jorge Javier Vázquez lo corrobora

'Sálvame' se encuentra realizando varios cambios en su formato para intentar hacer que las audiencias resurjan. Además de añadir secciones que han terminado eliminando, como fue el caso de la que presentaba Belén Esteban, también han añadido nuevos rostros televisivos que han pasado a ser colaboradores habituales del programa de Telecinco. Este es el caso de Pipi Estrada, quien llevaba varios años alejando de los focos, concretamente de la prensa del corazón.

El periodista deportivo ha regresado retomando el romance que tuvo con Terelu Campos en el pasado. Los comunicadores tuvieron una relación hace ya más de 15 años y parece que están saliendo más trapos sucios de la etapa en la compartieron su vida. Tal y como contaron, Estrada sigue teniendo una deuda con Terelu. Es por esto por lo que el ahora colaborador habló con su abogado para llegar a una solución y poder zanjar todo el dinero que le deba a su ex pareja, que asciende a 48.000 euros.

"Yo estoy dispuesto a pagar toda la deuda. Con esta deuda yo estoy atado de pies y manos, cuando llega mi nómina, me retienen el 80% para pagar la deuda", comenzaba confesando el periodista. "Yo he pagado, cada cosa que he hecho en televisión se me ha retenido para pagar la deuda. Lo único que quiero es llegar a un acuerdo con Terelu y tener un poco de margen para pagar, porque me deja sin dinero cada vez que llega la nómina", reconocía, haciendo referencia a que lleva años teniendo un sueldo muy bajo al tener que ceder parte a la hija de María Teresa Campos.









"Voy a decir una cosa que a él no le va a gustar"

"Llega mi nómina, llega mi nómina del Deluxe, llega mi nómina del diario, y, de esa, me quedan el 80%. Yo tengo el 80% que me han quitado el Deluxe del pasado viernes, uno que hice en el 2010 también lo cobró Terelu", revelaba el periodista. Ante esto, todos parecían dudar, pero Jorge Javier Vázquez corroboró sus palabras.

"Voy a decir una cosa que a él no le va a gustar. Pero yo sé, después de todo lo que le quitan, por cuanto le queda la colaboración. Por cuatro duros", soltaba entonces el conductor del espacio de Telecinco, revelando la cantidad que le queda a Estrada cuando participar en el espacio de La Fábrica de la Tele y le descuentan ese porcentaje.

"Yo me quedo a la luz de Valencia, que cuando me lo han dicho se me han caído los palos del sombrajo", corroboró Estrada. "A Pipi Estrada, después de estar cuatro horas aquí, más lo que viene y tal cual, se le quedan, cada uno que valore si es mucho o poco, en 150 euros. Después de todo lo que le raspan", aseguraba el presentador. Es por esto por lo que, si le quitan el 80% y se quedan 150 euros, la cantidad que cobra por colaboración son 750 euros.