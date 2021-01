La chulería de Pablo con Roberto Leal en 'Pasapalabra' de la que se termina arrepintiendo: “¡Ay, no, no!”

El concursante de 'Pasapalabra', Pablo Díaz, volvió a protagonizar este jueves un momento mediático en el programa de Antena 3 después de que sus palabras a Roberto Leal al comienzo del Rosco se le terminaran volviendo en contra. Y es que, un gesto de chulería del veterano participante terminó volviéndose en todo lo contrario después de que su adversario, Luis de Lama, fuera girando las tornas de la prueba, antes de que terminara en la frustración de Luis, al que se le escapó un “¡Ay, no!”.

Precisamente la actitud de Pablo en los últimos meses es uno de los temas favoritos de los seguidores del concurso estrella de Atresmedia, que este jueves alcanzó pico de audiencia pata mantener a la cadena en un 15% de share en todo el día. De hecho, el propio Luis de Lama tuvo que acudir recientemente a las redes sociales para zanjar un supuesto enfrentamiento con Pablo Díaz, respondiendo a sus propios fans que destacaban la actitud soberbia de su contrincante en algunos momentos del Rosco.

La chulería de Pablo Díaz en 'Pasapalabra'

Precisamente antes de comenzar la prueba estrella del concurso, el presentador Roberto Leal, como viene siendo costumbre, preguntaba a Pablo Díaz cómo se encontraba y qué ánimo tenía antes del Rosco: “¿Qué tal estás Pablo?”. La respuesta hacía el silencio: “Pues hoy especialmente contento, porque la cantidad de segundos que hemos acumulado es increíble...” y es que el veterano de 'Pasapalabra' contaba con 181 segundos para responder a las veintisiete letras del abecedario.

“Récord de aquí seguro, de toda la historia no sé, pero de aquí seguro”, comentaba con una sonrisa Pablo, satisfecho con su situación al comienzo de la prueba. De hecho, se permitía bromear con Roberto Leal al comienzo de las preguntas diciéndole que se diese prisa con las preguntas porque no tenía tiempo, todo en tono irónico. “Métele caña porque si no, no llegamos”.

Sus palabras a Roberto Leal se vuelven en contra

No obstante, Pablo no parecía acordarse de la mayoría de respuestas a las preguntas que le tocaban y dejaba el rosco a medio completar. Mientras, su adversario Luis de Lama se quedaba a solo dos preguntas de completar el rosco y llevarse el bote, antes de quedarse sin tiempo. Por ello, el testigo pasaba a Pablo que en 80 segundos tenía que terminar la mitad sin tiempo para pasar palabra. “Menos mal que tenía mucho tiempo...”, lamentaba sus propias palabras.

Pero la calamidad llegó después cuando le tocó la letra la “Q” y la respuesta que dio el concursante fue “fresquero” cuando en realidad se trataba de “ventisquero”. Un fallo seguramente fruto de la falta de tiempo, por irónico que parezca. Y es que el propio Pablo sabía la respuesta buena, puesto que la dijo apenas cometer el error. Así las cosas, el joven terminó el rosco en peor situación que su compañero Luis y lo que llamó en un principio un “hecho histórico”, se terminó convirtiendo en la silla azul y el riesgo de jugarse su continuidad en el próximo programa.