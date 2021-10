Chicote sorprende a Nuria Roca al revelar cómo le afecta la subida del precio de la luz: "Me hundo"

Este domingo, Alberto Chicote fue uno de los invitados de 'La Roca'.Tras informar de los acontecimientos de actualidad y dar entrada a la mesa de entretenimiento, en la que presentaron a Cayetano Martínez de Irujo como nuevo colaborador, quien opinó sobre el precio de la luz y los elevados alquileres de las viviendas, Nuria Roca dio la bienvenida a su invitado.

El presentador de '¿Te lo vas a comer?' fue entrevistado por Nuria Roca y, además de promocionar la nueva temporada del programa de laSexta, analizaron algunos de los temas con más repercusión de actualidad. El cocinero mostró su opinión sobre algunos temas que más repercusión están teniendo últimamente como la subida del precio de la luz, dado que considera que es una decisión que va a afectar a todos los sectores.

"Afecta a todo el mundo", comenzaba diciendo ele presentador. "Cualquiera que necesite tirar de la luz para ejercer su actividad, a excepción de muy poca gente, somos todos". señalaba, dejando claro que esta subida de la luz afecta a todos los hogares, pero también a todos los sectores de trabajo.

"Antes, encender un horno eléctrico me costaba un dinero, y ahora me cuesta otro, la diferencia empieza a ser demasiado grande como para no tenerla en cuenta", explicaba el entrevistado, poniendo su propia experiencia en las cocinas como ejemplo. Esto se debe a que, tal y como ha declarado el chef, los precios de un restaurante se establecen según una serie de variables, entre las que también se tiene en cuenta el coste de la electricidad.









"Está aguantando mucho el tirón"

"El cliente percibe que las oscilaciones de los precios de los platos en los restaurantes tienen que ver con la oscilación del precio de coste del producto, pero es que el producto solamente es una parte", declaraba el conductor de laSexta. "La luz es otra, el gas es otra, los seguros son otros, el personal es otro... Cualquier cosa que se incrementa, se termina reflejando en el precio final", señalaba el cocinero.

Por el momento, según su opinión, la hostelería "está aguantando mucho el tirón", pero no descarta que, con el tiempo, los restaurantes se vean obligados a subir los precios. "Si nuestro coste de electricidad se multiplica por cuatro, va a llegar un momento que aunque el lenguado me cueste lo mismo que antes, no lo voy a poder vender por lo mismo porque me hundo. Son costes y precios de venta", aseguraba.

Sin embargo, cree que esta es una consecuencia que se va a ver reflejada en varios sectores, no solo en la hostelería: "Creo que esto lo vamos a ver en más cosas: cuando vayamos a comprar una manzana a la frutería, cuando compremos unos pantalones en una tienda o cuando vayamos al cine, porque la proyección de una película será más cara y va a costar mucho más dinero".