Nuria Roca cuenta todos los detalles de 'La Roca': "Queremos que sea diferente a 'Liarla Pardo'"

Este domingo, por fin llega el día en el que Nuria Roca estrenará su nuevo formato, 'La Roca', el que sustituye el espacio que dejó 'Liarla Pardo' cuando Cristina Pardo decidió ponerse al frente de 'Más vale tarde'. Nuria Roca se incorpora en la parrilla de laSexta con el objetivo de convertirse en un magacín de actualidad que atrape a los espectadores, pero informando de manera "diferente" y "donde prime la sonrisa y el humor". La presentadora se podrá al frente del programa muy bien acompañada junto a un grupo de colaboradores y analistas.

El formato de Banijay Iberia recoge el testigo de 'Liarla Pardo', por lo que seguirá un estilo similar y muy diferente a la vez. En primer lugar, tal y como ha explicado Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia TV, han decidido realizar algunos cambios como rebajar el contenido político y dar un "tono desenfadado de entretenimiento", de 15:30 a 20:00 horas. "Hemos desarrollado un formato de megazine muy centrado en Nuria Roca", agregaba tras reconocer que "vamos a ver a la Nuria más real porque no se puede mantener un papel durante tantas horas".

"Queremos hacer un programa diferente a 'Liarla Pardo'. Por eso buscamos una serie de colaboradores diferentes, otro plató... La personalidad de Nuria ya marca un programa diferente", reconocía Ferreiro, durante la presentación de 'La Roca'. Asimismo, ha explicado que, por el momento, solo se emitirá los domingos, aunque no se descarte que se alargue durante también el sábado: "Cuando comienza un programa nuevo lo más sensato es afianzarlo el domingo, al ser un formato nuevo, e ir rodándolo. No se descarta el alargarlo también al sábado".

El formato se dividirá en tres espacios, los que se irán sucediendo durante sus horas de emisión. De 15:00 a 17:30 horas, los presentes harán más hincapié en el entretenimiento con colaboradores como Antonia San Juan, Berni Barrachina, Juan del Val o Quique Peinado. No obstante, también dedicarán gran parte del espacio a la actualidad, concretamente hasta las 18:30 horas, junto a Marc Vidal, Cayetano Martínez de Irujo, Rosa Villacastín y Elvira Lindo, entre otros.









"Domingo a domingo, iremos cambiando cosas"

Acto seguido, el espacio terminará con un espacio dedicado a la política en el que participarán como analistas rostros reconocidos como Tania Sánchez o Ángeles Caballero. A pesar de ello, tal y como ha reconocido Alberto del Pozo, director del programa, cuentan con "muchos colaboradores que irán pasando según la actualidad informativa". Asimismo, las diferentes secciones también podrán verse afectadas por la actualidad: "Es un programa de vocación de actualidad, por lo que si sucede algo, se levantará escaleta y se dedicará todo el programa al hecho si así lo requiere".

Por su parte, Nuria Roca cree que "pueden aportar ciertas dosis de entretenimiento y de humor para las tardes del domingo", con la intención de que los espectadores "comiencen la semana el domingo y de la mejor manera posible, actualizado y relajado". Además, la presentadora se ha mostrado muy emocionada ante este nuevo proyecto: "Me enfrento a un formato que tiene todo lo que me gusta, tiene entretenimiento, actualidad y política". Por otro lado, la comunicadora ha reconocido que su "gran reto" es "mantener a los espectadores durante tanto tiempo y sumar minutos", ya que tiene una larga duración. "Domingo a domingo, iremos cambiando cosas. El programa irá cambiando e irá evolucionando", asegura.

Por último, Roca ha reconocido que ha hablado con Cristina Pardo y ha recibido varios de sus consejos para ponerse al frente de esta franja horaria de laSexta: "Somos grandes amigas y hemos hablado. Lo primero que me dijo es 'tela, eh, el domingo'. Es verdad que el domingo no es un día fácil, ya que, de repente, puede haber mucho consumo televisivo y, de repente no. Juegas con variables como los puentes, la metrología... Pero si conseguimos hacer algo solido, vamos a poder ofrecer unas horas de consumo muy interesante. Cristina me ha dado todos los consejos del mundo y, de hecho, seguimos en contacto. El mismo domingo le voy a preguntar cosas".