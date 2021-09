César Carballo estalla en 'La Sexta Noche' tras escuchar las palabras de Abascal: "Vergüenza"

Como es habitual, 'La Sexta Noche' analizó todos los temas de actualidad junto a sus colaboradores. Y, entre ellos, se encontraba César Carballo, quien dedicó gran parte de su intervención a comentar la situación actual de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, esta vez, se salió del guion y también se mojó en política.

El doctor hizo hincapié en las recientes palabras de Santiago Abascal sobre la vacunación. El líder de Vox se negó a responder a una de las preguntas que le hicieron en una entrevista, concretamente a si se había vacunado contra la covid-19. "No voy a contestar a esa pregunta. ¿Desde cuándo hay que declarar en público sobre asuntos de salud? Hago proselitismo de libertad en un contexto en España en el que cada vez hay menos libertad", reaccionaba el político, aparentemente ofendido.

Tras recordar las imágenes, Carballo se indignó y no dudó en estallar contra Abascal. "Son una auténtica vergüenza", opinó el sanitario sobre las declaraciones de Abascal. Acto seguido, Carballo quiso explicarse y aseguró que Abascal, como político, debería dar ejemplo. Asimismo, opinaba que, aprovechando su repercusión, debería haberse grabado o fotografiado mientras recibía la dosis de la vacuna para transmitir confianza a la población sobre la efectividad de la vacunación para frenar la pandemia y proteger a los ciudadanos del virus.

"Hay mucha gente que le sigue, que le vota, que cree en él", remarcaba Carballo. "La vacuna es otra cosa. No hay que mezclar la ideología con una cosa tan importante y que ha salvado tantas vidas", reflexionó entonces el sanitario Julián Ezquerra, dando la razón a su compañero.









"Vamos a ver los efectos de lo que estamos viendo hoy"



Por otro lado, el adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, opinó sobre los actos celebrados en exteriores: "En tres o cuatro semanas vamos a ver los efectos de lo que estamos viendo hoy", declaraba tras ver las imágenes del macrobotellón de Ciudad Universitaria.

"Ojalá nuestro porcentaje de vacunación aguante estos botellones y la relajación de las medidas", agregaba. "Este virus ya nos ha enseñado después de cinco olas que no merece la pena menospreciarlo", recordaba a los espectadores tras pedirles que sigan teniendo "cuidado".

Asimismo, para controlar los contagios tanto en exteriores como interiores, el médico propone crear unas etiquetas para ver el nivel de cumplimiento de las normas: "Restaurantes tipo A, B ó C, a eso tenemos que ir. Dependiendo de si tienes medidores de CO2, filtros EPA, mascarillas de CO2, si haces test a tu plantilla regularmente...". "Las restricciones no son necesarias si hay un control de casos. El pasaporte COVID no es la respuesta", zanjaba.