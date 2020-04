Risto se ríe del Gobierno por su desescalada: "Vamos a vivir en la España absurda"

Risto Mejide ha vuelto a las sendas de la crítica del Gobierno después de unos días bastantes movidos. El enfrentamiento de Risto con Javier Negre ha pasado factura al publicista catalán, después de que tuviera que oir críticas como que era "un demagogo y un manipulador" por parte del periodista de El Mundo, y también después de un duro enfrentamiento con su compañero de cadenaJoaquín Prat: "Llevo años en televisión para reconocer cuando hay una emboscada. No pasa nada porque no necesito que nadie me defienda. El problema es cuando no estoy delante. Tengo claro que cuanto mayor es la lealtad, mayor es la profesionalidad", se defendía el presentador.

Risto recomienda programas de otras cadenas tras denunciar sufrir una "emboscada" de la suyaMediaset España

Risto ataca a Pedro Sánchez por la desescalada: "La España absurda"

Tras comenzar el último programa Risto comenzaba desesperanzado y sin ganas: "Buenas tardes, por decir algo. No sé si soy hoy la mejor persona para presentar este programa. Estoy convencido de que todos encontraréis mejores ofertas a esta hora. Nuestros compañeros de Zapeando hacen un excelente programa, un programa necesario", decía el publicista catalán.

Quizás tras mirar los datos de audiencia de los últimos días, Risto ha decidido dar un giro, dejar sus disputas con Negre y dejar de recomendar programas de la competencia, ya que desde que volviera 'Zapeando' el lunes, la audiencia del programa de Cuatro ha bajado considerablemente volviendo a sus datos habituales de antes del confinamiento.

Es por eso, que este miércoles, Mejide ha comenzado con otra energía y con ganas de atizar las nuevas medidas de desescalada del Gobierno: "Nada como una conferencia del Presidente de una hora y 18 minutos para subirle a uno el ánimo y ponerle las pilas", comenzaba bromeando con Cristina Cifuentes como colaboradora en el plató.

"Han aprobado su plan de desescalada sin contar con la oposición y sin contar con las autonomías, con medidas plagadas de contradicciones y sin sentido" #TodoEsMentira29Ahttps://t.co/s8LCbOJrSg — Todo es mentira (@todoesmentiratv) April 29, 2020

"¿Y en qué condiciones lo han realizado? Pues sin contar con la oposición, sin contar con las autonomías y con medidas plagadas de contradicciones y sinsentidos (...) ¿Tiene sentido que podamos ir antes a misa que al teatro sólo si hay menos de 30 personas? ¿O que el 11 de mayo abran los hoteles pero no pueda ir gente de otras provincias? Parece que vamos a vivir en la España absurda", atacaba al Gobierno por hacer las cosas en solitario y sin buscar ningún tipo de consenso.

Posteriormente, Mejide y todos sus colaboradores analizaban cada una de las fases, mientras que Marta Flich las explicaba. "Ni de izquierda ni de derechas. Este Gobierno se ha demostrado inoperante cuando solo tenía el problema sanitario, así que imagínate cuando tenga además el problema económico", finalizaba Risto su crítica al Gobierno.

Aquí tenéis las fases de la desescalada hacia la nueva normalidad que presentó ayer el Gobierno.#TodoEsMentira29A#LoEstamosConsiguiendohttps://t.co/mSrxSSLDvNpic.twitter.com/8JYh7iEZ7C — Todo es mentira (@todoesmentiratv) April 29, 2020

Las entrevistas de 'Todo es mentira' para conocer las reacciones de la desescalada

Después de estas críticas, Risto dio paso a una serie de invitados para analizar estas fases de la desescalada. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, fue uno de los invitados que se motró contento con el comportamiento de la sociedad "más allá de un cierto número de personas que no se comportan con cabeza y que supongo que recibirán una propuesta de sanción", afirmaba. Más tarde Rafael Barba, del Círculo Empresaria Huelva, era más crítico con las nefastas consecuencias que tendrán estas medidas: "Las medidas de desescalada, en vez de lanzarnos una cuerda para salir del pozo, parecen una pala para ahondar más en el pozo", explicaba.

"El Gobierno no es que nos escuche, sino que no se escuchen entre ellos. Hemos pedido trabajar con ellos y ayudarles. Ha salido en todos los informativos pero nosotros no vemos eso de 'mamparizar' los locales. Esta crisis va a costarnos el cierre de 40.000 negocios y la pérdida de 200.000 empleos", confesaba José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. "Las terrazas tienen un promedio de diez mesas. ¿Quién se puede plantear abrir para tener tres mesas con clientes que a lo mejor solo se piden unos cafés?", se preguntaba irónico y con resignación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El duro enganchón entre Risto Mejide y Javier Negre: "Eres un demagogo y un manipulador"

Risto Mejide se encara con Joaquín Prat después de acusarle de tenderle "una emboscada" junto a Javier Negre

La temeraria broma de Risto Mejide sobre el coronavirus que indigna a todos: “Irresponsable”