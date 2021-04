Carmen Porter reacciona ante la campaña de Podemos contra los periodistas: "Caen como chinches"

El pasado sábado, 10 de abril, Podemos acaparó todos los medios de comunicación al enviar un polémico mensaje contra diversos periodistas. Con motivo de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, a las que concurre el exvicepresidente, la formación morada publicó un vídeo en el que se señala a multitud de periodistas, entre los que se encuentran Federico Jiménez Losantos, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Pablo Motos, Susanna Griso, Francisco Marhuenda, Vicente Vallés y Eduardo Inda, entre otros.

"Ellos ya han hablado mucho. Ahora, que hable la mayoría", señalaba el partido liderado por Pablo Iglesias a través de su cuenta oficial de Twitter. Podemos ha recopilado varios momentos en los que los mencionados comunicadores se refieren a Pablo Iglesias y a las posibilidades electorales de Unidas Podemos.

Como consecuencia, este lunes, muchos compañeros de profesión se han pronunciado al respecto. En este caso, Carmen Porter, presentadora junto a Iker Jiménez de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte', ha manifestado su indignación sobre la campaña de Podemos, a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Todo mi apoyo a los compañeros. Estos vídeos para intentar callar a los periodistas denotan el miedito que hay. La campaña de Iglesias pone en la diana a Inda, Ana Rosa, Ferreras, Losantos, Herrera y 10 periodistas más", ha comenzado diciendo Porter, mostrando así su apoyo a sus compañeros de profesión.

Todo mi apoyo a los compañeros. Estos vídeos para intentar callar a los periodistas denotan el miedito que hay. La campaña de Iglesias pone en la diana a Inda, Ana Rosa, Ferreras, Losantos, Herrera y 10 periodistas más:

A raíz de esto, como es habitual cada vez que se moja en un tema político, muchos usuarios de la red social han cargado con la periodista. "Sí, compañeros de profesión, algunos conocidos, otros amigos, cada uno con sus ideas pero todos tienen que ser libres para poder informar, guste más o menos a la gente", contestó Porter a un usuario que ponía en duda que compartiese profesión como los comunicadores anteriormente mencionados y señalados por Podemos.

Sí, compañeros de profesión, algunos conocidos, otros amigos, cada uno con sus ideas pero todos tienen que ser libres para poder informar, guste más o menos a la gente.

"Esta genial porque me ayuda a bloquear. Me encanta hacerlo de vez en cuando. Están agazapados, a la espera, les pongo cebo y caen como chinches. Son tan previsibles", ha comentado la comunicadora de Cuatro, refiriéndose a todos los haters que salen cada vez que dice su opinión.

Esta genial porque me ayuda a bloquear me encanta hacerlo de vez en cuando. Están agazapados, a la espera, les pongo cebo y caen como chinches son tan previsibles.

"Lo que no se puede es señalar al que informa, sobre todo si sabes cómo empezaron algunos asuntos muy oscuros del pasado de nuestro país", ha agregado Porter. "Lo primero estás dando por sentado algo que no sabes. Lo segundo si hiciera un vídeo así PP, Vox, PSOE etc diría lo mismo. No se puede señalar a los periodistas por informar. Además en ese vídeo hay periodistas de varias ideologías, no sólo de derechas", ha respondido la periodista a un usuario que la acusaba de ser "de derechas".

Gracias por tus palabras pero estoy muy tranquila. Lo que no se puede es señalar al que informa, sobre todo si sabes cómo empezaron algunos asuntos muy oscuros del pasado de nuestro país.

Lo primero estás dando por sentado algo que no sabes. Lo segundo si hiciera un vídeo así PP, Vox, PSOE etc diría lo mismo. No se puede señalar a los periodistas por informar. Además en ese vídeo hay periodistas de varias ideologías, no sólo de derechas.

La respuesta de Ana Rosa Quintana

Asimismo, esta misma mañana, ha sido Ana Rosa Quintana quien ha querido responder personalmente a Podemos en 'El Programa de Ana Rosa'. "No solo atentan contra la libertad de expresión sino que apuntan a periodistas con la intención de silenciarnos. Y lo que es más grave, poniéndonos en riesgo en un momento de gran polarización. Un acoso que viene de lejos", ha asegurado Quintana.

"Podemos es un partido que nació gracias a la televisión y a esos Telediarios. En abril del año pasado, en pleno confinamiento, Moncloa anunciaba la creación de un Ministerio de la Verdad que iba a decidir que era cierto y que no. El 11 de mayo de 2020, el exvicepresidente anunciaba la inauguración de una web para denunciar bulos como si la verdad fuera suya", ha continuado diciendo la periodista.

"Según el departamento de Estado de Estados Unidos, sobre Derechos Humanos, en España hay un déficit democrático por parte del poder que se empeña en atacar a la prensa. Ninguna democracia, salvo la española, figura en este informe. En su vídeo electoral, Podemos asegura que los periodistas ya hemos hablado demasiado. Ya, pero lo vamos a seguir haciendo porque nuestra labor, en democracia, es contar las cosas. Porque el periodismo tiene que ser incómodo y valiente y señalar a periodistas es cobarde y totalitario. Y señores, que les quede claro, pueden atacarnos pero no van a silenciarnos", ha concluido la conductora del espacio.