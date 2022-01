Carmen Machi: sus problemas con Hacienda, el motivo de su desaparición de 'Aída' y sus raíces italianas

Carmen Machi, más conocida por el éxito de '7 vidas' y 'Aída', es una de las actrices españolas más reconocidas. Cargada con nuevos proyectos profesionales, la actriz española ha sabido separar desde sus inicios su vida profesional de su vida laboral. Polifacética, extrovertida pero muy celosa de su intimidad, Carmen Machi ha luchado contracorriente para ganarse a pulso su indiscutible popularidad.

Sus inicios en el cine y sus raíces italianas

Carmen Machi nació en Madrid el 7 de enero del año 1963 pero se crió en la ciudad de Getafe. Si bien es cierto que sus padres son españoles, la actriz tiene raíces italianas también de tradición artística, ya que en la familia de su padre todos eran artistas de Génova, en Italia.

Desde muy pequeña, Machi supo que quería ser actriz y a los 17 años comenzó su carrera teatral en la compañía Taormina de Getafe. Fue cuando cumplió los 30 años cuando entró en la escuela-compañía de La Abadía, donde interpretó varias obras de teatro. Fue Luis San Narciso quien le dio la oportunidad de aparecer de forma regular en la serie '7 vidas', interpretando a Aída García, que posteriormente se consolidó como un personaje imprescindible. Fue así como el equipo de la serie decidió darle su propia producción, estrenándose así, en el año 2005, 'Aída', un spin-off protagonizado por ella misma y bautizado con el nombre de su personaje.

El motivo de su desaparición de 'Aída' durante varias temporadas

A pesar de ser ella misma la protagonista de la serie, Carmen Machi desapareció de la serie durante varias temporadas ante la sorpresa de muchos de sus seguidores. La realidad era otra y fue una "terapia" para ayudar a superar a Machi algunos problemas de salud que le habían generado la serie.

Durante los años de 'Aída', Carmen Machi estaba sometida a una enorme presión, además de la gran popularidad que ganó a raíz de la serie. Por aquel entonces, la actriz solía verse 'acorralada' por fotógrafos y fans, los cuales tan solo querían autógrafos, besos y abrazos. Una situación que le impedía llegar a tiempo al lugar correspondiente y llegó a generarle ataques de fobia a la hora de salir al exterior, además de pesadillas que le impedían dormir con total normalidad. Además, en el año 2008, Carmen aseguró que estaba cansada de su personaje, ya que su participación en la serie le estaba robando demasiado tiempo para otras de sus actividades preferidas: el teatro.

Fue así como Carmen Machi tuvo que parar su trabajo en televisión y fueron los guionistas y productores de la serie los que decidieron encerrar a su personaje en la serie en un cárcel, acusada de asesinato, durante varias temporadas. De esta forma, Carmen Machi tuvo tiempo para superar y mejorar todos aquellos problemas que le había generado la fama, para volver finalmente en el año 2011 de nuevo a la serie durante cinco capítulos más. De nuevo, Aída "desapareció" una vez más por un segundo delito, por el que tuvo que fugarse del país. Su última participación en la serie fue, precisamente, en el último capítulo de la producción, en el que se reencontró con todo el elenco. Si bien es cierto que ella aseguró que "no pintaría nada en los capítulos finales de 'Aída", el equipo y los guionistas tenían claro desde un primer momento que Carmen Machi debía estar presente en el adiós de la sitcom.

Su éxito en televisión y teatro le llevaron a ganar un premio Goya en el año 2014 por 'Ocho Apellidos Vascos', un premio Ondas, un premio de la Academia de la Televisión Española, dos TP de Oro y tres premios Fotogramas de Plata por su interpretación en 'Aída', entre otros tantos galardones por su larga trayectoria profesional. Ha sido tal su repercusión, que incluso Pedro Almodóvar quiso contar con ella para 'Los Abrazos Rotos' y varias agencias de publicidad quisieron que sus productos llevaran su rostro por la popularidad que había ganado.

Sus problemas con Hacienda y la ayuda a su compañera de 'Aída'

La actriz española se ha visto involucrada en varias ocasiones en asuntos de irregularidades fiscales por la creación de sociedades paralelas para poder evadir impuestos. A mediados de junio del año 2019, la actriz española fue condenada a pagar 83.155,19 euros en concepto de IRPF por una infracción tributaria leve durante los años 2007 y 2009, cometida a través de una empresa que facturaba sus servicios profesionales. En la sentencia se especificaba que Machi tenía vinculación con la sociedad por su participación en un 10%, pese a que ella misma aseguró que su porcentaje de participación era "mínimo" y nunca llegó a ejercer el control de la misma. La actriz presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue desestimado.

No obstante, Carmen Machi también ha sabido mostrar su lado más sincero y humano. Lo contó la actriz Melani Olivares, más conocida por interpretar a Paz Bermejo en 'Aída', en 'Sábado Deluxe' a principios del año 2021. Al parecer, la actriz confesó que estaba atravesando una difícil situación económica a causa de la pandemia de covid-19 y tuvo que recibir ayuda de sus "amistades más íntimas", entre los que se encontraba, precisamente, Carmen Machi.

Posteriormente, y al ser preguntada por este asunto, Carmen Machi aseguró que "Melani es mi hermana, somos muy amigas", dijo ella. "Melani forma parte de mi vida igual que Paco León. Es mi hermana y si ella ha comentado eso, pues la gente que se quiere se ayuda, ¿no? Ella es extraordinaria y me ha ayudado mucho también", añadió Machi sobre la ayuda económica para Melani.

Su discreta vida sentimental

La actriz española siempre ha sido partidaria de saber diferenciar la vida profesional de su vida personal. De hecho, en varias ocasiones ha sido ella misma la que ha asegurado que hay dos Carmen Machi: la actriz y la mujer enamorada. Si bien hemos ido teniendo conocimiento sobre amores pasajeros a lo largo de los años hasta conocer a su actual pareja: Vicente, del cual no sabemos más. A pesar de su larga relación, no parece que haya todavía ningún tipo intención de pasar por el altar. "Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo", ha comentado en alguna que otra ocasión.

De él no sabemos prácticamente nada. Sí hemos podido verles a ambos paseando por las calles madrileñas o durante sus vacaciones, pero no suelen acudir juntos a actos públicos, ya que ella misma ha tomado la decisión de mantener a su pareja al margen. No obstante, en el año 2015 sí hizo mención expresa a su pareja sentimental. Fue tras conseguir un premio Goya, a quien quiso dedicar el 'cabezón' a Vicente "por ser más bonito que na".