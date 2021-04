Carmen Lomana se indigna y responde a Tamara Falcó por lo que dijo de AstraZeneca: "Se deja influenciar"

El pasado jueves, Tamara Falcó revolucionó tanto las redes sociales como los medios de comunicación con sus llamativas declaraciones sobre la vacuna de AstraZeneca en 'El Hormiguero'.Las palabras de la marquesa de Griñón han sido muy criticadas por los espectadores y por algunos rostros reconocidos, ya que su reacción ha pasado por varios platós de televisión.

Durante el debate que organizar cada jueves en el espacio de las hormigas, Pablo Motos puso sobre la mesa el tema de las vacunas y dio la palabras a sus colaboradores: Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Por su lado, la hija de Isabel Preysler aseguró que ella rechazaría vacunarse con AstraZeneca.

"¿Si ahora te llaman y te dicen que te van a vacunar con AstraZeneca?", quiso saber el presentador. "Pues diría: ‘Ciao, pescao’. Porque no me quiero vacunar con AstraZeneca, porque quiero que me aseguren que la vacuna con la que me voy a vacunar es segura", respondió, dejando clara su postura y siendo su contestación muy mal recibida por sus compañeros y el público.

Una argumento que la colaboradora de Antena 3 lleva repitiendo desde hace semanas. "Las vacunas se han hecho con unos protocolos tan acelerados que cualquier cosa te da un poco de reparo. Posiblemente sea muy segura la de AstraZeneca, pero...", comenzó diciendo Tamara Falcó, hace unas semanas en el programa de Motos.

"¿Tú te la pondrías?", se interesó Motos. "Preferiría que no, la verdad. Desde un principio dije que quería la de Pfizer y os metisteis todos conmigo", reconoció la colaboradora y ganadora de 'Masterchef Celebrity'. "Es verdad que el primer día Tamara dijo que se pondría esa", corroboró el comunicador.

Tamara Falcó, a la que han pillado varías veces saltándose las restricciones sanitarias, promueve el rechazo a AstraZeneca, el presentador calla y la hormiga defiende su libertad. Menos mal que estaba Nuria Roca.



El Hormiguero es un peligro para la salud.pic.twitter.com/g6lsPXMH0S — Jules (@CensoredJules) April 17, 2021

La reacción de Carmen Lomana

Estas palabras han llegado este lunes a 'Espejo Público'. "Las declaraciones de Tamara Falcó, las queremos compartir contigo Carmen", ha comenzado diciendo Diego Revuelta, refiriéndose a Carmen Lomana, quien se encontraba en el plató como colaboradora. "Hay gente que piensa que es una guerra farmaceútica, pero, yo creo, que cualquiera sabe que es mínimo el riesgo", ha opinado Lomana.

"La empleada de mi casa que murió de covid, murió por los trombos que le provocó el covid. Entonces, esto es mínimo. También tomas las pastillas anticonceptivas y pueden provocar trombosis", ha agregado. "Yo creo que se deja influenciar por el último que llega y cuenta una historia", ha concluido la colaboradora, mostrándose contraria a la actitud de Falcó.

Algo similar sucedió el pasado sábado en 'La Sexta Noche'. "Ciao, pescao. A partir de ahora os voy a despedir así", sentenció Iñaki López tras recordar las imágenes en las que Falcó hablaba negativamente de esta vacuna. "Mucha gente dirá: 'Cómo estas investigaciones han sido pagadas con dinero público, yo quiero ejercer mi derecho y escoger la vacuna que mejor me vaya con el color de los ojos o con lo que ese día haya oído que funciona'", concluyó con tono irónico, dejando clara su indignación con la colaboradora de 'El Hormiguero'.