Tamara Falcó, muy criticada en 'El Hormiguero' por lo que dice de las vacunas: "Preferiría que no"

La noche del miércoles, Pablo Motos recibió a Marta y Marilia de 'Ella baila sola' como invitadas de 'El hormiguero'. Esta entrevista era un gran acontecimiento, ya que ambas volvían a presentarse como grupo tras 20 años de ausencia. Sin embargo, finalmente, la entrevista se tuvo que hacer por videollamada, ya que Marilia había dado positivo por coronavirus.

"Marilia ha dado positivo y Marta está de cuarentena también", explicó el conductor del espacio de Antena 3 muy apenado. A pesar de ello, los espectadores pudieron disfrutar de la entrevista, aunque a través de una pantalla, en la que las invitadas explicaron el motivo de su regreso: "Nos dimos cuenta de lo mucho que nos echamos de menos y queremos celebrar la suerte de todo aquello que nos ocurrió".

Tras despedir a las invitadas, el presentador dio paso a la mesa de debate que celebran cada jueves y presentó a los colaboradores que suelen participar en ella: Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Después de contar una anécdota de moda protagonizada por Roca y del Val, el comunicador quiso retomar los temas de actualidad y puso sobre la mesa el ritmo del plan de vacunación que se está llevando a cabo en España.

El debate estalló a raíz de la noticia que informaba de la suspensión de la vacunación contra el coronavirus de menores de 60 años con las dosis desarrolladas por AstraZeneca, una decisión que ha resultado ser muy polémica. "Las vacunas se han hecho con unos protocolos tan acelerados que cualquier cosa te da un poco de reparo. Posiblemente sea muy segura la de AstraZeneca, pero...", comenzó diciendo Tamara Falcó, manifestando así sus dudas sobre el medicamento.

"¿Tú te la pondrías?", se interesó Motos. "Preferiría que no, la verdad. Desde un principio dije que quería la de Pfizer y os metisteis todos conmigo", reconoció la colaboradora y ganadora de 'Masterchef Celebrity'. "Es verdad que el primer día Tamara dijo que se pondría esa", corroboró el comunicador.

Falcó: "Me quiero vacunar con una vacuna americana"

Asimismo, el conductor del espacio de Antena 3 quiso saber si a Isabel Preysler le habían puesto ya la vacuna. "A ella no, no le han llamado todavía. A Mario -Vargas Llosa- y a mi abuela, sí", le respondió Falcó. "¿Y te vacunarías con la Sputnik?", le preguntó el presentador a Falcó.

"No", contestó ella muy rotunda. "Porque he visto los memes", aclaró acto seguido la colaboradora. "Realmente no. Me quiero vacunar con una vacuna americana. Lo siento, pero soy muy pro americana y estoy segura de que es la que mejor resultado dará", sentenció Falcó.

Estas palabras fueron muy criticadas por los espectadores. "Tamara Falcó. Elegir una vacuna porque es de EEUU porque eres muy pro americana. Una razón de peso y de lo más científica", dijo un usuario. "Tengo una duda. ¿Tamara Falcó es científica?, ¿Sabe más que los virólogos, médicos... para ponerla en primer time? Es por leerla a partir de ahora", decían otros.



Tamara Falcó. Elegir una vacuna porque es de EEUU porque eres muy pro americana. Una razón de peso y de lo más científica. #EllaBailaSolaEH — La jirafa jueza (@judgiraffe) April 8, 2021

Tengo una duda. ¿Tamara Falcó es científica?, ¿Sabe más que los virólogos, médicos... para ponerla en primer time? Es por leerla a partir de ahora #EllaBailaSolaEh — siempresoñadora (@siempresoadora1) April 8, 2021