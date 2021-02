Carmen Lomana confiesa por qué nunca tendría una relación con un mileurista

La noche del martes, Dani Roviravolvió con una nueva entrega de 'La noche D'. El humorista dedicó el segundo programa al dinero y la felicidad. Para ello, contó con Florentino Fernández, Laura Sánchez y Pablo Chiapella, como invitados, y Antonio Resines, Pepe Viyuela, Cristina Medina, David Perdomo y Lara Ruiz como colaboradores, quienes se encargaron de realizar algunas entrevistas y de analizar los escasos ingresos con humor.

Para darles paso, el presentador comenzó con una monólogo en el que, entre risas, hizo una profunda reflexión sobre la importancia del dinero: "Dos conceptos que siempre van asociados pero no siempre van juntos. Como el coyote y el correcaminos. Por mucho dinero que tengas no siempre llegas a la felicidad", comenzó diciendo.

"Cómo nos complicamos. Lo que llegamos a hacer por ganar un poco de dinero, fliparíais. Pero la gente que tiene mucho también hace cosas muy raras. Por ejemplo: madrugar. La gente que tiene mucho dinero también es rara, o tienen una mascota muy grande o muy pequeña. La diferencia entre ser pobre y ser rico es que el rico no es pobre porque no quiere y el pobre no es rico porque no puede. Así que no me vengan con eso de querer es poder. Un mojón para ti. Son dos verbos diferentes", agregó.

"Puede ser que el quid de la cuestión sea aprender a ser feliz con lo que se tiene. La felicidad, no es solo que te pasen cosas buenas, también consiste en que no te pasen cosas malas. No dar las cosas por hecho. ¿Recordáis cómo eran nuestras vidas antes de la pandemia? Igual es que antes éramos felices y no nos estábamos dando cuenta. Porque dábamos por hecho la normalidad, que no te pasara nada malo. La felicidad está en las pequeñas cosas. Yo hasta hace muy poquito mi felicidad era que me volvieran a salir cejas", concluyó para dar paso a sus invitados.

Tras debatir sobre el tema con los invitados del plató, el presentador dio el relevo a Pepe Viyuela, quien, como colaborador, tras entrevistar a Joaquín Sabina, se sentó con Carmen Lomana para conocer su visión del dinero y la felicidad.

"La felicidad te da llevar una vida equilibrada, la felicidad la llevas tú, tampoco es algo continuo", comenzó diciendo la colaboradora de COPE tras ser preguntada por cómo cree que influye el dinero en nuestra felicidad. "Hay gente que tiene muchísimo dinero y son unos desgraciados", aseguró, dejando claro que no cree que una cosa depende de la otra.

De la misma manera, Lomana reconoció que es consciente de que tiene todo el dinero que necesita. Sin embargo, le desagrada la etiqueta que le han puesto por ello, dado que, según dijo, desde hace años la llaman rica "porque me peino y visto bien": "He notado mucho odio y aversión hacia mí por el simple hecho de pensar que tengo muchísimo dinero".

"Pagaría yo y se sentiría mal"

Asimismo, la entrevistada quiso recordar que tener tanto dinero tiene sus complicaciones e hizo referencia al problema al que varios personajes televisivo se tuvieron que enfrentar con Hacienda y sus inspecciones hace años. Como es habitual, Lomana se mostró muy sincera, incluso cuando Viyuela le preguntó a si se casaría o tendría algún romance con un hombre mileurista.

"No es fácil, porque tenemos una vida diferente y terminaría acomplejándose, yo no estoy para mantener a nadie. No quiero ser yo la 'paganini', al no poder pagar él, pagaría yo y se sentiría mal...", aseguró, opinando que no podrían estar juntos al llevar vidas muy diferentes y poco compatibles.