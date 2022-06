Carmen Lomana confiesa cómo se enteró de que Luis Lorenzo quería conquistarla: "Era un panoli"

El pasado viernes,Luis Lorenzo y su esposa Arancha fueron detenidos por el asesinato de Isabel, la tía de ella. Tal y como señaló 'El Confidencial', el matrimonio invitó a la anciana a su casa de Rivas hace un año, ya que ella vivía en Asturias. No obstante, lo que comenzó siendo una visita terminó siendo una larga estancia. Esto llamó la atención de los familiares, por lo que José, el hermano de la viuda, comenzó a sospechar y denunció su desaparición. Asimismo, el hermano de la víctima detectó un extraño comportamiento por parte de la pareja, ya que controlaban el móvil de Isabel en todo momento y no permitían que se comunicase por cuenta propia.

Un tiempo después, en junio de 2021, la anciana murió dentro de esa misma casa, pero se certificó como muerte natural. José insistió en que se le realizara una autopsia y, finalmente, la Justicia lo aprobó. Fue entonces cuando se descubrió que la muerte de la mujer había sido provocada, al detectar la presencia de dos metales en dosis desmedidas. Es decir, había sido envenenada, concretamente con cadmio y manganeso. Otro detalle a tener en cuenta es que cada vez que Isabel pasaba unos días con Arancha y Luis, su cuenta bancaria marcaba que se había gastado en torno a 30.000 euros y, antes de morir, cambió su testamente y dictó que algunas de sus propiedades, como un piso en Asturias y unas tierras, serían para Arancha. Es por esto por lo que indican que todo podría haberse llevado a cabo para quedarse con la herencia.

Por el momento, el Ministerio Fiscal solo ha solicitado la libertad provisional para Luis Lorenzo y su mujer. Es decir, la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado. Es decir, les han dejado en libertad con cargos y con todas las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía, mientras siguen siendo investigados por el asesinato.









"A mí no me hubiera sacado ni agua"

Como consecuencia, todos los medios de comunicación han sido acaparados con esta noticia, donde algunas de las exparejas del actor han confirmado que era un estafador y "engañaba muy bien", además de que "era una persona que podía hacer cualquier cosa por llegar al éxito". Por ello, siempre se fijaba en mujeres con dinero: "Tiene obsesión por las tías que tienen pasta, que no estén mal y que sean mayores", contaba Romy Abradelo en el 'Deluxe'.

Respecto a esto, hace unos días, salió a la luz que el actor había estado obsesionado con Carmen Lomana. El pasado sábado, la colaboradora de COPE reaccionaba a las informaciones que apuntaban a que Luis Lorenzo había tratado de conquistarla en Fin de Semana. "Se nota que no me conocía, porque yo ni agua. Yo les veo venir cuando alguien es así. Siempre ves alguno que están ahí porque les encanta el photocall, y lo que hay que hacer es quitárselos de encima", respondía la socialité.

"A mí me decía Teresa Bueyes, que él siempre insistía 'ay Carmen Lomana, es mi tipo'. Imagínate si me lo presenta... Por lo visto, él estaba insistiendo y ella se lo quitó de la cabeza, pero a lo mejor me hubiera ido a cenar con él, por qué no, son compañeros de televisión, que te lo presenta una amiga, que es simpático y educado... Además, que no le conocía de nada", agregaba.

Este martes, Lomana ha vuelto a pronunciarse al respecto en 'Cuatro al día'. "Este era un panoli, como se dice en Madrid, ¡qué barbaridad!", opinaba Lomana. "A mí no me hubiera sacado ni agua, vamos", aseguraba ella. A pesar de ello, reconoce que "nunca hubiera desconfiado de una persona de la televisión que le ha presentado una amiga": "Igual hubiese aceptado tomar una café con él, yo que sé. No hubiera tenido ni la más remota idea de que podía ser un presunto psicópata".